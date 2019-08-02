Konut kredilerindeki düşüş emlak satışlarını artıracak

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten 19,75'e çekmesinin ardından gözler konut kredisi faiz oranlarına çevrilmişti. Konut kredilerindeki beklenen düşüş haberi geldi.



Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına indirildi. Her iki banka da 1 Ağustos’tan itibaren 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.



Konut kredi faizlerindeki düşüşün yatırımcıyı yeniden emlak piyasasına yönlendireceğini beklediklerinin altını çizen Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, “Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına indirilmesi emlak sektörü açısından büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz dönemde sektörde yaşanan durağanlığın temel sebeplerinden başında; mevduat faizi ve döviz gibi finansal enstrümanların kısa dönemde daha fazla kazandıracağı algısı vardı. Bunun yanında yüksek seviyede seyreden konut kredi faizleri de yatırımcının ilgisini bu yatırım araçlarına kaydırdı ve sektörde kısa süreli bir daralma yaşandı” dedi.



Faiz indirimleri devam edebilir



TCMB'nin faiz indirimlerine devam edebileceğini vurgulayan Bozay, “Önümüzdeki dönemde ekonomik konjonktörün ülkemiz ve piyasalar için daha iyi bir görünüm sergileyeceği düşüncesindeyiz. Ekonomide yaşanacak olumlu gelişmeler paralelinde emlak sektöründeki canlanmanın daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.



Faiz indiriminin ilk aşamada sıfır konut projesi satışlarına hızlı bir şekilde yansıyacağını düşündüklerini açıklayan Çağrı Bozay, “Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan Hürriyet Emlak Projeland ile Türkiye’deki sıfır konut projelerini biraraya topladık, faiz indirimi ile sıfır konut piyasasındaki satışların kısa sürede artacağını söyleyebilirim. Hürriyet Emlak Projeland’le sıfır konut projelerindeki gelişmeleri de yakından izlemeyi sürdürüyoruz. 5.200’den fazla konut projesinin yer aldığı Hürriyet Emlak Projeland, kurulduğu günden bu yana inşaat şirketlerine 100.000’den fazla potansiyel konut alıcısı yönlendirdi. Faiz indirimiyle bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.



Sektörde yaşanan likidite sorununun konut satışlarının artmasıyla birlikte normalleşmeye başlayacağını öngördüklerini belirten Çağrı Bozay, Türkiye’nin konut ihtiyacı ve konut stoğu karşılaştırıldığında sektörün sağlıklı bir ekonomik ortamda hızlı bir şekilde ivme kazanacağını düşünüyoruz. Emlak sektörü ekonomik stabilizasyon ile yakın gelecekte gerek yabancı gerekse de Türk yatırımcılar için parlayan yıldız olmayı sürdürecektir” diyor.



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