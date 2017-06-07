Konut satışında yeni rekor beklentisi

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut satışlarında yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artış olduğunu belirterek, "Bu çok iyi bir rakam. Bu yüzde 7,5'lik büyümeyi yılın sonuna kadar muhafaza edebilirsek yılın sonunda 1 milyon 450 bin konut satış rakamına erişmiş oluruz. Bu da yeni bir rekor demektir." dedi.

Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut sektörünün geçen yılı 1 milyon 342 bin konut satışıyla rekorla kapattığını söyledi.

Bu yılın 4 ayında konut satışlarında artış kaydettiklerini bildiren Elmas, "Bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 civarında büyüme oldu. Bu çok iyi bir rakam. Bu yüzde 7,5'lik büyümeyi yılın sonuna kadar muhafaza edebilirsek yılın sonunda 1 milyon 450 bin konut satış rakamına erişmiş oluruz. Bu da yeni bir rekor demektir." ifadelerini kullandı.

Elmas, bu rakamların gerçekleşebilmesi için konut kredi faizlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Şu anda bankaların uyguladığı konut kredi faizleri 0,90'lar seviyelerinde gidiyor. Bunun yıl sonuna kadar devam etmesini talep ediyoruz. Devam ederse biz de üretimlerimize aynı şekilde devam edeceğiz. Kampanyalar ve teşvik edici uygulamalarla pazarımızı büyütmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

- "İnsanların konut ihtiyacı var"

Faizden taraf olmadıklarını dile getiren Elmas, insanların konuta, otomobile ve ihtiyaçlarına, yatırımcıların da sermayeye erişimi açısından, faizin sıfır olmasını her zaman desteklediklerini aktardı.

Elmas, mevcut şartlarda da bunun çok olanaklı olmadığını, kredi oranlarının mümkün olan en düşük seviyede tutularak insanların konuta erişebilmesini arzuladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnsanların konut ihtiyacı var. İhtiyaç net, o konuda tereddüt söz konusu değil. Ülkemizde ihtiyacın üzerinde konut üretiliyor değil. Sadece insanların büyük kısmı konuta erişemiyor. Bunun için maliyetleri kontrol altına almak lazım. Arsa maliyetlerinin makul seviyelerde olması lazım. Bir de uzun vadeye yayılması lazım. Gençlerimizin 15-20 sene gibi konut kredilerine erişebilmelerini sağlamamız lazım. Bunun yolu faizleri düşürmekten geçiyor. Şu anda bu seviyelerle 10 yıl makul oluyor. 10 yılın üzerindeki krediler çok makul olmuyor. Bunu 20 yıl değilse bile 15 yıla çıkarabilsek biraz da 0,50'lere çekebilsek güzel olur. Firmalar olarak kredi oranlarını 0,45'lere çekebiliyoruz 120 ayda ama bunu 180 aya çıkaramıyoruz çünkü o zaman çok büyük kayıplar yaşıyoruz. Bankaların ve finans ortamının buna müsait olması lazım. Kredi oranlarını 0,50 ve altına çekebilirsek o zaman çok daha büyük bir kesimi konut edinebilir hale getireceğiz. Konut piyasası da daha çok canlanacak."

Altan Elmas, kentsel dönüşümün hızlanacağını, bu anlamda önlerinde yapacakları çok iş olduğunu sözlerine ekledi.