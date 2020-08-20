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Konut satışlarında rekor kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı konut satış verilerini açıkladı! Toplam konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarken ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 oranında artış gösterdi. Açıklanan verilere göre konut satışlarında cumhuriyet tarihinin satış rekoru kırıldı.

Konut satışlarında rekor kırıldı

Kamu bankalarının 1 Haziran’da açıkladığı kredi destek paketi ile konut kredisi faiz oranları yıllardır görülmemiş bir seviyeye düşmüştü. Açıklanan pakette anlaşmalı 0 konutlar için %0,64 faiz oranı sunulurken ikinci el konutlar için %0,74 faiz oranı sunuluyordu. İndirimin etkisiyle haziran ayında konut kredisiyle yapılan ev satışlarında patlama yaşandı. TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı konut verileriyle bu artışın devam ettiği görülüyor. 
Konut Kredili Satışlarda Temmuz Ayında Artış!
Haziran 2020’de faiz indirimlerinin etkisiyle 101.504 adet ipotekli konut satışı gerçekleşmişken, temmuz ayında bu sayı artarak 130.721’e ulaştı. Önceki yılın aynı oranına göre %900,6 oranında yaşanan artışla ipotekli satışların, toplam satış içindeki payı %57 olarak gerçekleşti. Toplam konut satış adedi 229,357’ye yükselerek tüm zamanların rekoru kırıldı.Tüm zamanların aylık bazda en yüksek satış adedine daha önce 2019 Aralık ayında 202,074 adet satışla ulaşılmıştı.
Faiz Oranları Yükseliyor!
Kamu bankalarının konut kredisindeki indirim kararını özel bankaların da takip etmesiyle konut satışlarında rekorlar kırıldı. Ağustos başında kamu bankalarının ikinci el konut kredileri için sunduğu faiz oranını iki kere artırması ile birlikte özel bankalarının faiz oranlarının da artışlar başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, hem faiz oranlarının artması hem de konut fiyatlarının artmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda satış oranlarının azalabileceğini söyledi. Durmazoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Özellikle konut kredisi faiz oranlarının yüzde 3’leri aştığı geçmiş yıllarla kıyaslandığında hala iyi bir seviyede. Konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler, fiyatı uygun ve zarar etmeyecekleri bir ev bulurlarsa faiz oranları hala oldukça avantajlı.”  
 

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TÜİKHangiKrediOray DurmazoğluDurmazoğlu
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