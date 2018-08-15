Konut satışlarındaki sürpriz artış sektörü sevindirdi

İSTANBUL (AA) - Konut satışlarının normalde yaz aylarında yavaşlamasına rağmen temmuzda yüzde 6,9'luk artışla 124 bine yakın konut satıldığını belirten sektör temsilcileri, bu gelişmenin "sevindirici ve sürpriz" olduğunu, her şeye rağmen vatandaşın ev almaktan ve konuta yatırım yapmaktan vazgeçmediğini belirtiyor.

TÜİK istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9'luk artışla 123 bin 878'e yükseldi. Ayrıca bir önceki aya göre konut satışları yüzde 3,6 yükseldi. Yaz dönemi ve faizlerin yüksek seyretmesine rağmen bu satıştaki sektörde büyük sevinçle karşılandı.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, "Konut satışlarında ve inşaatta durağan olan temmuz ayında yaşanan yüzde 6,9'luk artış biraz sürpriz oldu ama gerçekten çok önemli bir gelişme. Firmaların kampanyalarının bu satış artışında etkisi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İpotekli satışta yüzde 21,2'lik bir azalış yaşanırken, diğer konut satışlarında ise yüzde 20,9'luk artış gerçekleştiğini dile getiren Tavukçuoğlu, bu durumun faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Tavukçuoğlu, "Gayrimenkul her zaman iyi bir yatırım aracı olmuştur. Uzun vadede alıcısına kazandırır. Bu dönemde sektörün tek ihtiyacı artık arz fazlası yaşanan lüks konut üretiminden vazgeçip alt ve orta gelirli grup için konut üretebilmektir." dedi.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yıl başından bu yana sektörde yaşanan durgunluğun yerini hareketliliğe bıraktığını belirterek, "Yeni yatırımlar için elindeki konutları satma sürecindeki müteahhit firmalar, kendi imkanları dahilinde yürüttükleri kampanyalar ve ödeme kolaylıklarıyla konut alıcısına en uygun koşulları çıkarıyor." dedi.

Özyurt, konut kredilerini 0,98'e sabitleyen kampanyaların da bu artışta etkili olduğunu kaydederek, "Yaz aylarının genel anlamda durgun geçtiğini düşündüğümüzde bile yerli konut alıcısının talebinde artış görüyoruz. Ayrıca, tatilini Türkiye'de geçirmek için gelen gurbetçilerin konut yatırımı yapmasının bu artışta etkisi var." şeklinde konuştu.





- "Eylülde satışlarda daha büyük sıçrama bekliyoruz"





İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarınca konut kredisi faiz oranlarının bir süreliğine yüzde 0,98'e indirilmesinin ve sektördeki kampanyaların haziranda konut satışlarını artırdığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Temmuzda ipotekli satışlardaki yüzde 21 oranındaki gerileme faizlerin tekrar artmasının sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. Geçen senenin aynı dönemine göre gerçekleşen yüzde 6,9 oranındaki artış ise geçen yılın aynı dönemindeki satışların dönemselliğe bağlı olarak olması gerektiğinden daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Faizlerin tekrar artması ve bayram tatili nedeniyle ağustosta düşüş bekliyoruz ancak eylül ayı ile birlikte konut satışlarında büyük bir sıçrama bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde ve Emlak Konut GYO önderliğinde başlayacak kampanya, dip yapan ağustos ayı satışlarını katlayacaktır diye düşünüyoruz."





- "Ekim ayına kadar geçerli indirimler artışı sürdürecek"





Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, gayrimenkul ve inşaat sektörüne kazandırdıkları ulusal kampanya ile başlayan hareketliliğin temmuzda da devam ettiğini söyledi.

Ekonomide yaşanan spekülatif ataklara, artan döviz kuru ve yükselen faiz oranlarına rağmen konut satışlarında artışın sürdüğünü dile getiren Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KDV ve tapu harcı indiriminin etkisiyle yatırımcı taleplerindeki artış trendi sürüyor. Ekim ayına kadar geçerli olacak indirimlerle artış yönlü hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Hükümetimizin sektördeki canlılığı diri tutmak adına attığı adımlar, bizleri umutlandırıyor. Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçirilmesi bunlardan biri. Emlak Bankası, kredi kullanımı konusunda sektöre çok önemli bir kaynak sağlayacak. Artan döviz fiyatlarına karşılık yaşadığımız maliyet baskısı ve giderek artış eğilimine giren kredi faiz oranları sektörümüzün en önemli sorunu haline geldi. Diğer yandan sektörümüzü temsil eden kuruluşların kredi faiz oranlarını yüzde 1'in altında tutan bir kampanya hazırlığı içerisinde olması da umut verici bir gelişme."

Babacan, artan maliyetlere rağmen, sektördeki canlılığı diri tutarak yatırımcıların taleplerini karşılayabilmek adına inşaat çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, sektör oyuncularının da fedakarlık yapması ve özveride bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, konut sektörünün canlanması için hayata geçirilen kampanyaların ve kur artışının yabancıların alım iştahını da artırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Son TÜİK verilerini hem yerli alıcı hem de yabancı alıcı açısından değerlendirdiğimizde artan bir ivmede olduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde konut satışlarının artış trendinde olması olumlu bir durum. Bundan sonra da dönem dönem düzenlenen kampanyalar ve sağlanan destekler olursa sektör daha da hareketlenecek, stoklar eriyecek ve satışlar istenen seviyeye gelecek. Bunun sonrasında da yeni yatırımlar başlayacak. Özellikle döviz kuru ve kredi faizler konusu önemli, dövizdeki hareketliliğin sona ermesi ve konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi halinde inşaat sektörü yine hak ettiği seviyeye gelecektir."

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, Türkiye genelinde konut satışlarının geldiği noktanın sevindirici olduğunu belirterek, geçmişte yapılan kampanya ve desteklerin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.