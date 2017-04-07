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Konut ve iş yerine KDV istisnası Başbakanlıkta

- Maliye Bakanı Ağbal: - "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'den alacakları konut veya iş yerlerine getirilen KDV istisnasının uygulama esaslarını açıklayan tebliği Başbakanlığa gönderdik" - "Bu düzenleme, inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomiye çok ciddi hareketlilik getirecek"

Konut ve iş yerine KDV istisnası Başbakanlıkta

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Maliye Bakanı Naci Ağbal, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'den alacakları konut veya iş yerleri için getirilen KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliği Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ağbal, geçen ay yürürlüğe giren kanunla yurt dışında yerleşik kişiler ve yurt dışında çalışan vatandaşlara konut ve iş yeri alımlarında KDV istisnası sağladıklarını hatırlattı.

Bu istisnanın uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren düzenlemeyi tamamladıklarını belirten Ağbal, "Söz konusu istisnanın uygulama esaslarını açıklayan KDV Genel Tebliğini Başbakanlığa gönderdik. Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, uygulamada yaşanması muhtemel tereddütler giderilmiş olacak." dedi.

- İstisna için bedel döviz olarak getirilecek

Ağbal, düzenlemenin inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomiye çok ciddi hareketlilik getireceğini ifade etti.

Bakan Ağbal, istisnadan yararlanma şartlarına ilişkin olarak da "Bu uygulamadan faydalanabilmek için konut veya iş yerinin bedelinin yurt dışından döviz olarak getirilmesi ve alınan konut veya iş yerinin en az bir yıl elde tutulması gerekiyor." dedi.

- Traktör ve iş makineleri üreticilerine KDV iadesi müjdesi

Maliye Bakanı Ağbal, Başbakanlığa gönderilen genel tebliğle, traktörün yanı sıra tarım ve iş makinelerinin tesliminden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde nakit olarak yapılmasına da imkan sağladıklarını söyledi.

Mevcut düzenlemeye göre, traktör, tarım ve iş makinelerini üreten yerli imalatçıların yıl içinde yüklendikleri ama indirim yoluyla gideremedikleri KDV’yi ancak sonraki yıl nakden talep edebildiğini anımsatan Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle yerli imalatçıların, teslimin yapıldığı yılda da nakden iade almalarına imkan sağladık. Böylece üreticilerin katlanmış oldukları finansman yükünü azalttık." diye konuştu.

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