Konutların doğalgazının yarısı Tuz Gölü'nde depolanacak

AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde açılan ilk kavernalarda (suni mağara) dolum işlemi başladı.

Tuz Gölü'nün güneyindeki Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde kurulan ve 2023'te 60 kavernanın tamamlanmasıyla tam kapasiteye ulaşacak tesiste, Türkiye'nin konutlarda bir yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek 5,4 milyar metreküp doğalgazın depolanarak, ihtiyaç duyulduğunda kullanılması amaçlanıyor.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Aksaray'ın Tuz Gölü'ne 40 kilometre uzaklığındaki Sultanhanı ilçesinde açılan tesiste, proje kapsamında ilk olarak devreye alınması planlanan 12 kavernada toplam 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak.

Projenin ikinci aşaması olan ilave 48 kavernanın daha açılmasıyla 60 kavernaya ulaşacak tesis, tam kapasiteyle hizmet verecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı M. Talha Pamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Tuz Gölü yataklarının özel bir yöntem ile eritilerek boş hacim oluşturulduğunu, hacmin ise tabii bir doğalgaz depolama alanına çevrildiğini söyledi.

- "5,4 milyar metreküp depolama hacmine kavuşacağız"

Projenin 2011 yılında başladığını, geçen yıl şubat ayında ilk gazın basılmasıyla faaliyete geçildiğini belirten Pamukçu, şöyle devam etti:

"Projemizin ilk kısmında toplam öngördüğümüz 12 kavernadan 6'sını 2018 yılı itibarıyla işletmeye aldık. Bu kavernalar ile 550 milyon metreküp hacme ulaşacağız.12 kavernayı da işleme aldığımızda 1,2 milyar metreküplük toplam depolama hacmine ulaşacağız. Halen ihale hazırlık çalışmaları devam eden ikinci kısım tamamlandığında ise 60 kaverna ile tam kapasiteye ulaşıp 5,4 milyar metreküp depolama hacmine kavuşacağız. Türkiye'nin halihazırda yıllık doğalgaz tüketimi 50 milyar metreküp civarındadır. Bunun da takribi 10 milyar metreküpü konutlarımızda tüketilmektedir. Dolayısıyla Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi, tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin doğalgaz konut tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek. Dolayısıyla bu proje, çok kritik ve hayati önemi yüksek bir proje."

- "Projenin ilk aşamasını tamamlayacağız"

Pamukçu, çalışmalar kapsamında şu an itibarıyla 6 kavernada depolama işlemlerinin gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Projenin ilk aşaması kapsamında 6 kavernada gaz dolumuna başlamış bulunmaktayız. 2018 yılı içinde hedefimiz 6 kaverna ile 550 milyon metreküplük hacme ulaşmak. Geri kalan 6 kavernanın da devreye alınmasıyla, projenin ilk aşamasını tamamlayacağız." diye konuştu.

- "Önümüzdeki yıl ülkemize hizmet vermeye başlayacak"

Projenin ikinci kısmı ile ilgili ihale sürecinin devam ettiğini dile getiren Pamukçu, şunları kaydetti:

"İkinci kısımla ilgili uluslararası finansman tedariği anlamında kredi sözleşme görüşmeleri ve ihale süreci devam etmektedir. Bu arada tesisin kullanımı ile ilgili kullanım usul ve esasları EPDK tarafından geçtiğimiz günlerde yayınladı. Tesis önümüzdeki yıl ülkemize hizmet vermeye başlayacak."