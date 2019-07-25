Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
“Anız yakılmasına 'dur' demeliyiz“
Anız yakımına 'dur'!
Yine dünya şampiyonu!
Yine dünya şampiyonu!
Nasıl rekor kırdı!
Nasıl rekor kırdı!
Hüseyinbey bir ilk
“Hüseyinbey“ bir ilk
Koşan Sektörde Düşüyor
Koşan Sektörde Düşüyor

Konutta 1 milyon hedefi

Konutta 1 milyon hedefi
banner17

Konut sektöründe ekonomideki zorlu sürece rağmen son dönemde bir miktar hareket var. Bu rakamlara da yansımış durumda. Türkiye geneli 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 505 bin 796 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönem 646 bin 32 adet konut satılmıştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalma söz konusu. Faizlerdeki yükselişe ve vatandaşın beklemeye geçmesine rağmen son 6 aydaki kaybın sınırlı kaldığı görülüyor.

Faiz beklentisi etkili

2018 yılı geneline bakıldığında toplamda 1 milyon 375 bin 398 adet konut satışı gerçekleşti. Belki bu rakamlara ulaşmak şu aşamada mümkün görünmeyebilir. Ancak emlak sektörünün önde gelen isimlerinden Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, yıl sonunda 1 milyonluk satış adedine ulaşılabileceğine dikkat çekti. Başaran, bunda önümüzdeki süreçte kredi faizlerindeki düşüş beklentisinin ve enflasyona endeksli konut kredisine olan talebin etkili olacağını söyledi.

Yabancı doping olacak

Seçimlerle ilgili belirsizliklerin de ortadan kalkmasıyla ertelenen konut talebinin gündeme alınmasıyla sektörün canlanacağını vurgulayan Evrim Kırmızıtaş Başaran, yabancıya konut satışının artarak sürmesinin de destek olduğuna vurgu yaptı. Başaran, yabancıların yılın ilk yarısında satın aldığı 19 bin 952 adet konut, yabancıya satışta tarihin en yüksek ilk yarı rakamı olduğuna işaret etti. Geçen yılın ilk yarısında yabancıya 11 bin 816 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 68.9 oldu. Aylık verilerde de aynı rekor kırıldı. Haziranda yabancıya satış yüzde 30.5 artışla 2 bin 60’tan 2 bin 689’a yükseldi. İlk 6 ayda en çok konutu 3 bin 337 adetle Iraklılar, 2 bin 202 adetle İranlılar, 1264 adetle Ruslar aldı. Başaran, yabancıya konut satışında bu yıl 50 bine çıkabileceğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Konut SatışlarıKonutGayrimenkulEmlakFaiz Beklentisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5