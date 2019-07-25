Konutta 1 milyon hedefi

Konut sektöründe ekonomideki zorlu sürece rağmen son dönemde bir miktar hareket var. Bu rakamlara da yansımış durumda. Türkiye geneli 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 505 bin 796 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönem 646 bin 32 adet konut satılmıştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalma söz konusu. Faizlerdeki yükselişe ve vatandaşın beklemeye geçmesine rağmen son 6 aydaki kaybın sınırlı kaldığı görülüyor.



Faiz beklentisi etkili



2018 yılı geneline bakıldığında toplamda 1 milyon 375 bin 398 adet konut satışı gerçekleşti. Belki bu rakamlara ulaşmak şu aşamada mümkün görünmeyebilir. Ancak emlak sektörünün önde gelen isimlerinden Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, yıl sonunda 1 milyonluk satış adedine ulaşılabileceğine dikkat çekti. Başaran, bunda önümüzdeki süreçte kredi faizlerindeki düşüş beklentisinin ve enflasyona endeksli konut kredisine olan talebin etkili olacağını söyledi.



Yabancı doping olacak



Seçimlerle ilgili belirsizliklerin de ortadan kalkmasıyla ertelenen konut talebinin gündeme alınmasıyla sektörün canlanacağını vurgulayan Evrim Kırmızıtaş Başaran, yabancıya konut satışının artarak sürmesinin de destek olduğuna vurgu yaptı. Başaran, yabancıların yılın ilk yarısında satın aldığı 19 bin 952 adet konut, yabancıya satışta tarihin en yüksek ilk yarı rakamı olduğuna işaret etti. Geçen yılın ilk yarısında yabancıya 11 bin 816 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 68.9 oldu. Aylık verilerde de aynı rekor kırıldı. Haziranda yabancıya satış yüzde 30.5 artışla 2 bin 60’tan 2 bin 689’a yükseldi. İlk 6 ayda en çok konutu 3 bin 337 adetle Iraklılar, 2 bin 202 adetle İranlılar, 1264 adetle Ruslar aldı. Başaran, yabancıya konut satışında bu yıl 50 bine çıkabileceğini ifade etti.