Konutta 7 aylık satış, sektörü memnun etti

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN DEMİR/UĞUR ASLANHAN - Türkiye'de yılın 7 ayında gerçekleşen konut satışları, gayrimenkul sektöründe memnuniyetle karşılandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de Ocak-Temmuz 2017 döneminde 770 bin 232 konutun satıldığını açıkladı. 7 aylık satış rakamları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,15 arttı.

Bu yılın temmuz ayında satışı yapılan konut sayısı ise 2016'nın aynı dönemine göre 42,4 artışla 115 bin 869 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışı da yine önemli ölçüde arttı. Satışlar, 7 ayda geçen yıla oranla yüzde 8,62 artarken, Temmuz 2017'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış kaydetti. Temmuzda bin 726, 7 aylık dönemde ise toplam 11 bin 321 konut yabancılara satıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle gerileyen satışlar, iyileşme ortamı sayesinde tekrar toparlandı.

Sektör temsilcileri, satışların gelecek aylarda daha da artacağını ve bu ayki satış rakamlarının yeni rekorların habercisi olduğunu belirtiyor.





- "Yeni bir rekorun habercisi"





İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, geçen yıl yaşanan olaylar nedeniyle söz konusu artışın göreceli olduğunun söylenebileceğini ancak resmin tamamına bakıldığında bu artışın 2017'ye yeni bir rekor getireceğini söyledi.

Bu yılın 7 ayındaki satış rakamının, 2013'ten bu yana gerçekleşen en yüksek seviye olduğunu vurgulayan Durbakayım, bu artış eğiliminin yılın son çeyreğinde katlanarak artmasını beklediklerini kaydetti.

Durbakayım, "Ağustos ayında Kurban Bayramı ve uluslararası arenadaki gelişmelere bağlı olarak alternatif yatırım araçlarının baskısını hisseden gayrimenkul sektörü, eylül ayı ile birlikte büyük bir sıçrama yapabilir. Yeni lansman ve kampanyaların art arda gelmesini beklediğimiz eylül ayı ile birlikte hem konut satışlarında hem de konut fiyatlarında yeni bir artış trendi başlayabilir." şeklinde konuştu.





- "Temmuzdaki artışın yıl sonuna kadar ciddi bir ivme kazanacağını düşünüyoruz"





Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir de söz konusu satış rakamlarının, haziran ayında mevsimsel nedenlerden ötürü başlayan gerilemenin yerini hareketli bir dönemin aldığını gösterdiğine işaret etti.

Demir, temmuz ayındaki artışın yıl sonuna kadar ciddi bir ivme kazanacağını düşündüklerini ifade ederek, "Özellikle yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte artan kampanyaların da katkısıyla sektörümüzde giderek artış gösteren rakamlardan bahsedeceğimizi söyleyebiliriz." dedi.

Satışlardaki artışın kendi satış rakamlarına da yansıdığını kaydeden Demir, "İmzamızı taşıyan projelerimizin satışlarındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Biz de yatırımcılarımızın taleplerinden aldığımız güçle yeni yatırımlarımızı projelendirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Yabancıya konut satışı adeta patlamaya sebep oldu"





Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise hem hükümetin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşvikleri hem de gayrimenkul şirketlerinin yurt dışına yönelik çalışmalarının yabancıya konut satışında adeta patlamaya sebep olduğunu söyledi.

Elmas, yılbaşından bu yana her ay artan satışlarla gerek sektörün gerekse hükümetin çalışmalarının meyvesinin alındığını belirterek, "2017 sonunda gayrimenkul sektöründe hem satışlarda hem ruhsatlarda yine bir rekora imza atılacağı kanaatindeyiz. Konut sektörü olarak üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.





- "Sektörü gelecek günlerde çok daha büyük satış rekorları bekliyor"





Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, böylesine yüksek bir satış oranıyla tekrar canlanma gösteren gayrimenkul sektörünü gelecek günlerde çok daha büyük satış rekorlarının beklediğini ifade etti.

Satış rakamlarının bir önceki aya göre değerlendirildiğinde bile konut satışlarında artış görüldüğünü kaydeden Özyurt, bunun da konutun hala en güvenilir ve kazançlı yatırım aracı olmaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Özyurt, "İnşaat sektörünün geçtiğimiz 6 ayına bakacak olursak, devletin sektöre verdiği desteklerle birlikte gayrimenkulün sürekli büyüdüğünü görüyoruz. Yapılan konut kampanyaları, faiz oranlarındaki indirimler, yabancı yatırımcılara tanınan vatandaşlık hakkını sektördeki hareketliliğin ana sebebi olarak sıralayabiliriz." ifadelerini kullandı.





- "Asıl artışı eylül ve ekim aylarında bekliyoruz"





Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan da İstanbul'un her zamanki gibi konut satışlarında başı çektiğini belirterek, 15 Temmuz'un üzerinden henüz bir yıl geçmişken böyle bir tablo görmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Uyan, "Yaşanan olumsuzlukların etkilerini toplum olarak üzerimizden attık. Siyasette de istikrarı yakalamış olmamız konut satışları üzerindeki olumlu havayı artırdı. Satış ofislerimizde de artışı görmeye başladık. Ağustos ayında da satış ofislerimiz doluydu. Ağustosta satış ofislerimizden 172 bağımsız birimin satışı gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Bu hareketliliğin, bayram sonrası satışların artacağına işaret ettiğini belirten Uyan, şöyle dedi:

"Ancak asıl artışı eylül ve ekim aylarında bekliyoruz. Konut alacaklar bu dönemi kaçırmamalı. Talebin daha artması fiyatları etkileyecektir. Aynı şekilde demir ve çimento fiyatlarındaki artış gibi inşaat maliyetlerini etkileyen fiyat artışları ekime kadar fiyatlara yansıyacaktır. Zamlardan önce ertelenen konut ihtiyaçlarını gündeme alma zamanı geldi."





- "Konut satışlarındaki artış müthiş"





Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ise konut satışlarındaki bu artışı "müthiş" olarak nitelerken, TÜİK verilerinin konuta ve sektöre olan güvenin artarak devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Gelecek aylarda da bu olumlu havanın devam edeceğini düşündüklerini ifade eden Kabadayı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2017 yılının ilk çeyreği de oldukça güzel bir performans göstermiştir. Rekorla kapatılan yıllar olan 2015 ve 2016 yıllarında birinci çeyreklerde 297 bin ve 303 bin seviyelerinde olan satışlar, 2017'nin ilk çeyreğinde 325 binlere çıkmıştır. Dolayısıyla konut fiyat seviyesindeki artışın, artan talep ile birlikte devam etmesi ve önümüzdeki dönemde yapılacak olan yeni kampanyaların lanse edilmesi ile yeni bir satış rekoruna imza atılması kaçınılmaz olacaktır."





- "Yatırımların, üretimin ve istihdamın artacağına inancımız tam"





Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, mevcut durumun, gayrimenkul sektörünün tekrar kendini bulmaya başladığını gösterdiğini kaydetti.

Pala, "Sektör, 2017 yılının 7 ayında büyümesini sürdürdü. Yıl sonuna kadar da yatırımlar artarak devam edecektir. Konut sektöründe asıl hareketlenmeyi eylül-ekim aylarında görmeye başlayacağız. Düzenlenecek kampanya ve desteklerle taleplerin kasım-aralık-ocak döneminde çok daha yoğunluk kazanmasını bekliyoruz. Konut satış rakamları çok sevindirici, yatırımların, üretimin ve istihdamın artacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.

216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar da sektörün büyük bir rekora imza atarak, hız kesmeden büyümeye devam ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Dündar, gayrimenkul sektörünün büyüme göstermesinin geleceğe olan güveni daha da artırdığını belirterek, "Yüzde 42,4 gibi yüksek bir artışın yaşanması biz gayrimenkul üreticileri için büyük moral oldu" ifadesini kullandı.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık ise konut satışlarındaki artışın sevindirici olduğunu, rakamların aslında sektörün yılbaşından bu yana sürekli olarak büyüme ivmesini koruduğunu gösterdiğini kaydetti.

Yapıen İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Celal Koçer, satış rakamlarında sadece geçen ay bir miktar düşüş görüldüğünü belirterek, bunun da mevsimsel yaşanan durağanlıktan kaynaklandığını, konut satışlarının özellikle eylül, ekim aylarından sonra çok daha yüksek gelmesini beklediklerini söyledi.





- "Fiyatlarda yüzde 30'lara varan düşüşler etkili oldu"





Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tavukçuoğlu da referandum sürecine karşın konut satışının hız kesmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunda en büyük etken, özellikle lüks konutta arzın talebin önüne geçmesiyle birlikte fiyatların yüzde 30'lara varan oranlara düşmesi, markalı büyük inşaat firmalarının geliştirmiş olduğu konut kampanyaları oldu. Ancak sektörde yaz aylarında her zaman konut satışlarında düşüş meydana gelir. Önceki yılları incelediğinizde de temmuz ayında hep 100 binin altında konut satılmış. Temmuzda konut satışının bu kadar çok artması, sektöre olan güvenin yanı sıra yapılan kampanyaların da ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor."



