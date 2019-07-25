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Konutta seneye arz açığı mı olacak?

Nivo markasıyla büyük ölçekli karma projeler geliştiren Cathay Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, “Enflasyon ve faizlerdeki düşme trendiyle birlikte bu en fazla bir yıllık stok demek. Sektör yeniden hayatın normal akışının gerektirdiği seviyelere dönecektir" dedi.

Konutta seneye arz açığı mı olacak?
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İstanbul'un cazibe merkezi lokasyonlarında yer alan Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy projeleriyle dikkat çeken Cathay Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, Haziran ayı konut satış rakamlarında tarihi düşüş yaşanmasını değerlendirdi. Tuğsuz,“82 milyon nüfusu olan ve İstanbul gibi dünya markası bir metropolü barındıran bir ülke için bu rakamlar hayatın normal akışını yansıtmıyor.Kentsel dönüşüm, evlenme ve boşanmalar nedeniyle yıllık yaklaşık 650 bin konut ihtiyacı olduğu düşünülürse 222 bin 758’i İstanbul’da olmak üzere Türkiye’deki 499 bin 941 adetlik konut stoku en fazla bir yıllık stok demek. Sektör de yatırımlarını erteleyenler de biraz gereğinden fazla sert fren yapmış durumda. Yeniden rutinlerimize dönmeliyiz” dedi.

Stoklar seneye biter, yeni proje şart 

Ekonomide yakalanan olumlu havaya dikkat çeken Tuğsuz, “Doların bu seviyelerde kalması, enflasyonun bu seviyelerde ve daha altına inmesi, konut kredi faizlerinin özellikle aylık bir ve altındaki rakamlara düşecek olması dengelenmenin daha hızlı yaşanacağını gösteriyor.Bu sürece bankaların enflasyona endeksli konut kredisi gibi bir takım alternatif araçlar, finansman araçları çıkarmaya devam etmesi de önemli katkı sunuyor. Bu öncü işaretlerle mevcut stoğun ben en fazla önümüzdeki sene bu zamanlarda artık çok minimuma ineceğini düşünüyorum. Yeni projeleri şimdiden geliştirmediğimiz takdirde gelecek yıl arz açığı yaşanacak” şeklinde konuştu. 

İmalat başlamazsa bastırılan fiyatlar artar

Tuğsuz şöyle devam etti; “Dolayısıyla bu yıldan imalat planlamasına başlamazsak gelecek sene bu zamanlarda stoklar biter.2020 sonlarında bastırılan konut fiyatları arz açığı nedeniyle artış gösterir. Yeniden işe başlayacağız ama arada 2-3 sene fark olacak. Türkiye ve özellikle İstanbul’da bizim gibi markalı konut üreticileri diğerlerinden ruhsat başvurularının çok dramatik bir şekilde düştüğünü göz önüne alırsak şu an yeni başlayan projenin de fazla olmadığını düşünürsek önümüzdeki sene bu zamanlarda konut stoğundan ziyade konutta bir arz eksikliğinden bahsedebilecek duruma gelmişiz. 2021 senesinden önce bu stoklara bir daha konut sektöründe ulaşamayız.” 

Eski semtler OUT yeni semtler IN

Gelişime açık ilçelerle ilgili de bilgi veren Tuğsuz şöyle konuştu; “Son 10-15 yılda İstanbul’un çeperlerinde Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla büyük gelişim gösterdi. Konut stoklarının da büyük ölçüde buralarda olduğunu görüyoruz. Buralarda arsa bulma olanağı diğer Beykoz, Adalar, Çatalca, Sarıyer ve Beyoğlu gibi şehrin daha az iskan edilen, daha eski oturuma sahip bölgelerine göre daha olası.”

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