Konutta yeni rekor için faizler düşmeli

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, konut kredisi faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirterek, "İç piyasada bunun sağlanması durumunda, diğer beklediğimiz düzenlemeler de hayata geçerse bu yılı da rekorla kapatabilir ve ülke ekonomisine yine ciddi bir katma değer sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Kabadayı, TÜİK tarafından dün yayınlanan Konut Satış İstatistikleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, konut satışlarının 2017'yi yüzde 5,1'lik artışla ve 1 milyon 409 bin 314 adetlik rakamla kapattığını hatırlattı.

Her yıl olduğu gibi geçen yıl da sektör büyümesini olumlu etkileyen düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte oldukça iyi bir yıl kapanışı yaptıklarını vurgulayan Kabadayı, 2018'e ise 97 bin 19 adetlik konut satışı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7'lik artışla başladıklarını bildirdi.

Kabadayı, İstanbul satışlarının toplam satış içerisindeki payının yaklaşık yüzde 17 olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu başarıya rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ipotekli satışlarda yüzde 20,3'lik bir azalma olduğunu da görmeli ve iyi yorumlamalıyız. Konut kredi oranlarının düşmesi gerekiyor. Bu konuda bankalarımıza da büyük görev düşüyor. İç piyasada bunun sağlanması durumunda, diğer beklediğimiz düzenlemeler de hayata geçerse bu yılı da rekorla kapatabilir ve ülke ekonomisine yine ciddi bir katma değer sağlayabiliriz. Son olarak, yabancıya satışın da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %26 arttığını görüyoruz. Bu veri de yabancıların sektöre, ülke geleceğine ve ekonomisine güveninin artarak devam ettiğini gösteriyor."