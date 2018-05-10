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Konya Endüstri Zirvesi başladı

- Konya Valisi Yakup Canbolat: - "Konya büyük bir enerji potansiyeline sahip. Karapınar ilçemizde bulunan yaklaşık 60 milyon metrekare büyüklüğündeki enerji ihtisas endüstri bölgesi ve yine aynı ilçedeki ülkemizin ikinci büyük linyit rezervi, Konya'nın çok yakın bir gelecekte enerji merkezi olacağının göstergesidir"

Konya Endüstri Zirvesi başladı
KONYA (AA) - Konya Valisi Yakup Canbolat, kentin büyük bir enerji potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Karapınar ilçemizde bulunan yaklaşık 60 milyon metrekare büyüklüğündeki enerji ihtisas endüstri bölgesi ve yine aynı ilçedeki, ülkemizin ikinci büyük linyit rezervi Konya'nın çok yakın bir gelecekte enerji merkezi olacağının göstergesidir." dedi.
Vali Canbolat, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katılımıyla TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde "Konya Endüstri Zirvesi" çatısı altında gerçekleştirilen "KONMAK, İSKON, KONELEX ve Konya Saç İşleme ve Teknolojileri" isimli fuarların açılışında, bölgede ve dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ilerlemeye hız kesmeden devam ettiğini söyledi.
Konya'nın hem tarım merkezi hem de önemli bir sanayi merkezi olduğunu vurgulayan Canbolat, "Konya büyük bir enerji potansiyeline de sahiptir. Karapınar ilçemizde bulunan yaklaşık 60 milyon metrekare büyüklüğündeki enerji ihtisas endüstri bölgesi ve yine aynı ilçedeki, ülkemizin ikinci büyük linyit rezervi Konya'nın çok yakın bir gelecekte enerji merkezi olacağının göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Endüstri zirvesinin ülke ve il ekonomisini canlandıracağını dile getiren Canbolat, fuarların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de endüstri zirvesinin şehrin tarım fuarından sonra ikinci büyük fuarı olduğunu söyledi.
Fuarların şehrin ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlayan önemli organizasyonlar olduğunu belirten Öztürk, bu sayede firmaların iş bağlantıları gerçekleştirdiğini, pazar paylarını artırdığını bildirdi.
Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü de Konya'nın ve Türkiye'nin son dönemde sanayide yükselen bir ivme gösterdiğini bildirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise fuarları ve ekonomiye can verecek organizasyonları desteklediklerini belirtti.
Açılış töreni sonrası davetliler, fuar alanını gezdi.
Konya Endüstri Zirvesi çatısı altında açılan fuarlar, 13 Mayıs akşamına kadar ziyaret edilebilecek.
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