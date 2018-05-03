Konya Endüstri Zirvesi başlıyor

KONYA (AA) - TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ tarafından Konya Endüstri Zirvesi adı altında düzenlenecek 4 fuar, 10-13 Mayıs'ta 22 ülkeden 403 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, bu yıl da Endüstri Zirvesi adı altında 4 farklı sektörü bir araya getireceklerini söyledi.



Ersözlü, zirve kapsamında 15. Metal İşleme Makineleri Fuarı (KONMAK), 13. İstifleme Depolama ve Lojistik Fuarı (İSKON), 13. Elektrik Elektronik Otomasyon Fuarı (KONELEX) ve 4. Saç İşleme Teknolojileri Fuarı'nın 10 Mayıs'ta açılacağını ifade etti.

Metal işleme, sac işleme, istifleme ve elektrik sektörlerindeki dünya markalarının görkemli buluşmasına ev sahipliği yapacak fuarların, 22 ülkeden 403 firmanın katılımıyla hazırlandığını ifade eden Ersözlü, "4 gün boyunca bin 209 markanın bin 500'ün üzerindeki makine ve malzemesi ile üretim süreçlerine ilişkin yenilikler ve teknolojik gelişmeleri yurt içi ve yurt dışından gelecek ziyaretçilerle buluşturacağız. Fuarların bu yıl da bölge ve ülke üretimi için büyük önem taşıyan etkin bir platform haline geleceği inancındayız." dedi.

Ersözlü, fuarların, yurt içinden üretimin yoğun olduğu 60 ilden, yurt dışından ise Orta Doğu, İran, Rusya, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Kafkasya'dan gelecek yaklaşık 40 bin profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapacağını söyledi.

Fuarlar, 10-13 Mayıs tarihleri arasında, Konya Ticaret Odası - TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde gezilebilecek.