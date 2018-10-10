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Konya iş dünyasından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

- Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile MÜSİAD Konya Şubesi yaptıkları ortak açıklamayla Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdi

Konya iş dünyasından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek
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KONYA (AA) - Konya'da, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarınca, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek açıklaması yapıldı.

Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile MÜSİAD Konya Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada, enflasyonla mücadelenin, maliyet artışı başta olmak üzere, işsizlikle ve yüksek faizle mücadele anlamını taşıdığı ifade edildi.

Enflasyonun ekonomik dinamizmi yeniden sekteye uğratmasını engellemenin ortak bir sorumluluk olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı çok anlamlı buluyor, bu mücadeleye tam destek veriyoruz. Enflasyonla, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu ve ortak fedakarlıklarıyla daha etkin mücadele edileceğine inanıyoruz. Konya iş dünyası esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle her zaman olduğu gibi yine devletinin ve milletinin yanında olacak, Türkiye'nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği verecektir. Bu topyekun kararlılıkla kamu, özel sektör ve tüketicilerle sağlanacak güçlü iş birliği ve koordinasyonla, zorlu sürecin geride bırakılacağına, yeniden yüksek tempolu ve istikralı büyüme sürecine girileceğine inanıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
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