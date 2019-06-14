Konya Ovası'nda süneyle mücadele uyarısı

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, hububat alanlarındaki süne artışına dikkati çekerek, mahsulde kaliteyi korumak için çiftçilerin ilaçlama yapması gerektiğini söyledi.

Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, süneye karşı kontrollü ilaçlamanın ürün kalitesini önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.

Kaliteli buğday üretimini sağlamak için oluşturulan politikaların başında süne mücadelesinin geldiğine işaret eden Çevik, Konya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde süne mücadelesinin yapıldığını anlattı.

- Süneye karşı rehavet uyarısı

Çevik, süne ile kültürel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin uygulandığını belirterek, bu konuda çiftçilerin daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Süne başta olmak üzere zirai mücadelenin hububat gelirini doğrudan etkilediğini aktaran Çevik, "Süne ile mücadelede, ürünün kalite düzeyi ve pazar değeri korunmaktadır. Gelinen bu noktanın ardından rehavete kapılmadan çalışmalara devam edilmesi gerekir. Süne mücadelesinin ilimiz için önemli olduğu ve ihmale gelmeyeceği unutulmamalıdır." diye konuştu.

- Ovada 495 bin dekar alanda süne tehlikesi

Çevik, çiftçilerin süne ile mücadelede daha hassas davranması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece süne emgi oranındaki 1-2 puanlık düşüş ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı 1 milyar liralık kazanım sağlamaktadır. Bu aynı zamanda çiftçimizin kazanması demektir. Ne kadar kalite o kadar gelir. Yapılan tespitlerde yumurta parazitlenme oranı yüzde 35,8 olarak tespit edilmiştir. Bu yüksek bir orandır. Altınekin, Cihanbeyli, Çeltik, Karatay, Kulu, Sarayönü ve Yunak ilçelerimize bağlı 76 mahallede 495 bin dekar alanda ilaçlama ilanı yapıldı. Kimyasal mücadele, çalışmaların en son noktası olup diğer mücadele yöntemlerinden sonuç alınamadığı ve çiftçinin ürününün yemlik sınıfa gideceği durumlarda uygulanır. Ürün kalitesi ve ekonomik açıdan süne mücadelesinde ilaçlama kararı alınan yerlerde çiftçilerimizin gecikmeden ilaçlama yapması gerekmektedir. Geç kalınan süre, süne zararını artırmakta ve zaman çiftçimizin aleyhine işlemektedir."