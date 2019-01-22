Konya Tarım Fuarı'na doğru

KONYA (AA) - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 19-23 Mart'ta gerçekleştirilecek 17. Konya Tarım Fuarı'na ilişkin, "Fuarda 100'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 5 bin yabancı yatırımcıyı, yerli markalarımızın temsilcileriyle bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ersözlü, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük tarımsal mekanizasyon fuarı olan 17. Konya Tarım Fuarı'nın 19 Mart'ta açılacağını belirtti.

Fuarın geçen yıl 20 ülkeden bin 281 marka ve 427 firmanın katılımıyla düzenlendiğini ifade eden Ersözlü, etkinliğin 97 ülkeden 307 bin 919 ziyaretçiyi Konya'da bir araya getirdiğini bildirdi.

- "Yeni pazarlara ulaşmak niyetindeyiz"



Ersözlü, bu yılki fuarın Konya Ticaret Odası-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarda sergilenecek tarımsal mekanizasyon teknolojilerinin ülkemizde geldiği son noktayı dünyanın dört bir yanından gelecek iş insanlarıyla paylaşacağız. Fuarda yapılacak iş anlaşmalarının kentin ve Türkiye'nin ihracat rakamlarına olumlu şekilde artış sağlayacağını öngörüyoruz. Yine bu sene Konya Tarım Fuarı'nın yurt dışı ziyaretçi sayısını artırmak üzere Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansı iş birliğiyle fuar konsorsiyumu kurduk. Düzenli istişare toplantıları yaparak üreticilerimiz için yeni pazarlara ulaşmak niyetindeyiz. Bu girişimle fuarda 100'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 5 bin yabancı yatırımcıyı, yerli markalarımızın temsilcileriyle bir araya getireceğiz."

Tarım ve Orman Bakanlığının Ar-Ge çağrısında öncelikli konu olarak belirlediği 'Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon' için verilecek hibe desteğinin de fuar katılımcıları için fırsat olduğunu vurgulayan Ersözlü, "Bu önemli gelişmeyle fuarımızda odaklandığımız çarpıcı noktalardan biri de Türkiye'de akıllı tarım politikalarının uygulanması ve geliştirilmesi olacak. Tarım 4.0'ın ön plana çıktığı günümüz ekonomisinde, ziyaretçilerimizi ve katılımcılarımızı aydınlatmak amacıyla bir dizi bilgilendirme toplantısı üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Ersözlü, fuarın, 23 Mart Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebileceğini bildirdi.



