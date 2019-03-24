Konya Tarım Fuarı'nda yabancı ziyaretçi artışı

KONYA (AA) - Konya 17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nı, 101 ülkeden ve Türkiye'den 304 bin 855 ziyaretçi gezdi.

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Konya Ticaret Odası-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 19-23 Mart'ta gerçekleştirilen Konya 17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, yabancı ziyaretçi rekoru kırdı.

Fuarda 20 ülkeden 441 katılımcı firma ve firma temsilciliği, tarımsal mekanizasyon alanında en yeni ürünlerini sergiledi. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı, 101 ülkeden ve Türkiye'nin 72 kentinden 304 bin 855 ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Tarım Fuarı’nda, yurt içinde ve yurt dışında tarım sektöründe faaliyet gösteren iş insanları ve çiftçiler, son teknolojileri gördü.

Türkiye'nin en büyük üreticileri ve ihracatçılarının yanı sıra dünyanın önde gelen markalarının katıldığı fuarda, akıllı tarım uygulamaları ile endüstri 4.0'ın sektördeki yansımaları gözlemlendi.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, yaptığı açıklamada, ilk kez Konya Tarım Fuarı'nda lansmanı yapılan tarımsal mekanizasyon ekipmanlarının ülke çapında büyük yankı uyandırdığını ifade etti.

Çok sayıda ülkeden gelen alım heyetlerinin fuar katılımcılarıyla buluştuğu B2B Uluslararası İkili İş Görüşmeleri etkinliğinde yeni iş bağlantılarının kurulduğunu anlatan Ersözlü, şöyle devam etti:

"Alım heyetleri katılımcı firmalara milyonlarca dolarlık sipariş verdi. Konya Tarım Fuarı, firmaların ihracat bağlantısı kurmasında bir buluşma platformu oldu. Fuar, tarım sektörünün ihracatına yüzde 20 civarında katkı sağladı. Afrika'dan, Orta Asya'dan, Balkanlar'dan ve Orta Doğu ülkelerinden Konya Tarım Fuarı'na ziyaretçi akını yaşandı. Bu yıl toplamda 4 bin 183 yabancı iş insanının ağırlandığı fuarda, geçen yıla göre gözle görülür yabancı ziyaretçi artışı oldu. Fuara ilk kez Uganda, Sierra Leone, Gabon ve Gambiya’dan ziyaretçi geldi."

