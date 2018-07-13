KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,001-1,182 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,110 1,201Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,001 1,182Ekmeklik beyaz sert buğday 1,062 1,062 Ekmeklik diğer buğday 0,925 1,326Düşük vasıflı buğday 0,873 1,276ARPALAR Arpalar 0,851 0,881DİĞER HUBUBATLAR Yulaf 0,862 0,862 Mısır 1,026 1,026 BAKLİYATLAR Fasulye 4,009 4,009