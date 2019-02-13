Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,356-1,485 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,673 1,673 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,356 1,485Ekmeklik beyaz sert buğday 1,267 1,267 Ekmeklik diğer buğday 1,266 1,321Düşük vasıflı buğday 1,272 1,335ARPALAR Arpalar 1,100 1,122DİĞER HUBUBATLAR Tritikale 1,201 1,201 Mısır 1,021 1,101BAKLİYATLAR Fasulye 2,659 5,590