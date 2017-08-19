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Konya YHT Garı yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek

Başbakan Yıldırım tarafından temeli atılan Konya YHT Garı'nın, yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

Konya YHT Garı yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek

KONYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nın yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, Konya YHT Garı ve Kayacık Lojistik Merkezi'nin temelinin, Başbakan Yıldırım tarafından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı törenle atıldığı hatırlatıldı.

Yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen garın, Konya Büyükşehir Belediyesinin hafif raylı sistem projesiyle entegre olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Buğday Pazarı Mevkisi'nde yolculara yönelik her türlü sosyal ve kültürel donanımların yer alacağı yeni gar, Konya'yı Anadolu'nun lojistik üssü haline getirecek. Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 1 milyon metrekare alan üzerine kurulacak ve yıllık 1,7 milyon ton taşıma kapasitesine sahip olacak. Sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak ve ülkemizi bölgesinin lojistik üssü yapmak üzere 21 ayrı yerde lojistik merkez yapımı planlandı. Ülkemize lojistik merkezler kazandırma projesi kapsamında, bugüne kadar 7 adet lojistik merkez hizmete açılmış olup, diğerlerinin de yapım, ihale ve kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'yi bölgenin lojistik üssüne dönüştürecek lojistik merkezlerin tamamı hizmete girdiğinde, Türk lojistik sektörüne 34 milyon ton ilave taşıma imkanı ile 10 milyon metrekarelik açık alan, stok alanı, konteyner, stok ve elleçleme sahası kazandırılacak."

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