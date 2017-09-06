Konya'da 3 fuar birden açılacak

KONYA (AA) - TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen "Konya Tohum", "Konya Hayvancılık" ve "Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme" fuarlarının yarın törenle açılışı gerçekleştirilecek.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın gerek sahip olduğu tarım alanları gerekse barındırdığı hayvan sayısı ile Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Hayvancılık ve Sulama Teknolojileri fuarları ile Türkiye'nin tek tohum fuarını, 7-10 Eylül'de Konya Ticaret Odası-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceklerini ifade eden Ersözlü, şunları kaydetti:

"Konya Tohum Fuarı, Konya Hayvancılık Fuarı ve Sulama Teknolojileri-Bitki Besleme Fuarı ile yurt içinden ülkenin tüm bölgelerini kapsayan illerden, yurtdışından ise hedef pazar niteliği taşıyan ülkelerden gelecek alım heyetleri ile birlikte 50 bin ziyaretçiyi, Konya'da TÜYAP çatısı altında bir araya getirmeyi hedefliyoruz."

Ersözlü, fuarların; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, PANKOBİRLİK, Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin iş birliğiyle hazırlandığını, fuarlara Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Ziraat Mühendisleri Odasının destek verdiğini aktardı.

Yarın açılışı gerçekleştirilecek fuarlar, 7-8-9 Eylül'de 09.30-18.00, 10 Eylül Pazar günü ise 09.30-17.00 saatlerinde gezilebilecek.