Konya'da 3 fuar birden açıldı

KONYA (AA) - TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen "Konya Tohum", "Konya Hayvancılık" ve "Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme" fuarlarının açılışı gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde, Kıbrıs'ın yaşam standartlarını düzeltmek ve dünyada hak ettiği yeri alabilmesini sağlamak için Türkiye'yle çalıştıklarını söyledi.

KKTC sınırları içerisinde yer alan toprakların çok verimli olduğunu belirten Çavuşoğlu, kuraklıkla sık karşılaştıkları için tarım performansların değişiklik gösterdiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, kuraklığa dayanıklı sertifikalı tohum ürettiklerini belirterek, bunun da az yağmurda yüksek performans gösterdiğini ifade etti.

- "KKTC halkı bunun için Türkiye'ye müteşekkirdir"

Dünyadaki nüfusun her geçen gün arttığını, buna bağlı da insanların beslenme ihtiyaçlarının da arttığını dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KKTC'nin içme suyu sorunu konusunda büyük özveriyle çalışan Anavatanımız ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir projeyle Dragon Çayı'nı KKTC'ye bağlayarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi. KKTC halkı bunun için Türkiye'ye müteşekkirdir. Bu su, şu anda insanımızın yüzde 80'ine ulaşmaktadır. 200 kilometrelik hat çalışması da devam ediyor. Bununla da halkımızın yüzde 100'üne ulaşmış olacak. Ayrıca tarım sulama suyu KKTC'ye ulaştığı gün de KKTC artık bu bölgede gıda deposu olacak."

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise 2018 yılında Konya'da 15 farklı alanda fuarın hazırlanacağına dikkati çekti.

Düzenledikleri fuarlara destek beklediklerini anlatan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Fuarlar bu bölgeye destek olacak. Tüm ülkenin ve sektörün paydaşlarının kazanacağını umuyoruz. Bu yıl fuara yurt içi ve yurt dışından 100 firma katılıyor. Tohumculuk, bitki besleme ve sulama teknolojileri konusunda fuarlarımız iki ayrı holde yerini aldı. Ayrıca bir holde de canlı hayvanlarla ilgili bir sergimiz var. Fuarlarımızın hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek fuarların açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri, fuarları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açılış törenine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı, AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Tarım İl Müdürü Seyfettin Baydar ile çok sayıda işadamı katıldı.

Fuarlar, 7-8-9 Eylül'de 09.30-18.00, 10 Eylül Pazar günü ise 09.30-17.00 saatlerinde gezilebilecek.

