Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda ekonomi hasan Hasan Ekin Sezer
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

Konya'da "Yaş Meyve ve Sebze Çalıştayı"

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu: - "Havza bazlı, bölgesel ve mikro bazlı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda hangi bölgelerde hangi ürünün ekileceğini yönlendireceğiz ve desteklemeleri ona göre yapacağız"

Konya'da
banner17

KONYA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Havza bazlı, bölgesel ve mikro bazlı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda hangi bölgelerde hangi ürünün ekileceğini yönlendireceğiz ve desteklemeleri ona göre yapacağız." dedi.

Aksu, Selçuk Üniversitesi ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün bir otelde düzenlediği Yaş Meyve ve Sebze Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, programda sektörün paydaşlarının bir araya geldiğini söyledi.

Kaynakların önemli bir kısmı ile tarım ve çiftçilerin desteklendiğini belirten Aksu, şöyle konuştu:

"Gelecek yıllar için şu anda yaptığımız çalışmalar neticesinde hangi alanda ve miktarda, ne kadar üretim yapacağımızı öngörür noktaya geliyoruz. Havza bazlı, bölgesel ve mikro bazlı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda hangi bölgelerde hangi ürünün ekileceğini yönlendireceğiz ve desteklemeleri ona göre yapacağız. Yaş meyve, sebze ve gıda olsun, her konuda üreticiyi korumak zorundayız. Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bir arada olduğu komitemizde bu sorunları konuşup çeşitli çözümler arıyoruz. Emsal niteliğinde destekler veriyoruz. Üreticiyi korurken tüketiciyi de korumak zorundayız, amacımız budur."

- "Tarımla uğraşan insanları orada tutmamız gerekiyor"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise "Üretim maliyetli bir iş. Üretenin para kazanmadığı bir süreç mümkün değil. O yüzden tarımla uğraşan insanları orada tutmamız gerekiyor. Onların sorunlarına çözümler bulmak zorundayız. Üreticiye güç katacak projelere imza atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ile akademisyenler katıldı.

İki gün sürecek çalıştayda, üreticilerin sorunları masaya yatırılacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa AksuTicaret Bakan Yardımcısı Sezai UçurmakYaş Meyve Ve Sebze Çalıştayı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5