Konya'dan 867 milyon dolarlık ihracat

KONYA (AA) - Konya'dan bu yılın ilk 6 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 867 milyon 160 bin dolara yükseldi.

Konya Sanayi Odasından (KSO) yapılan açıklamada, kentin ocak-haziran döneminde Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen KSO Başkanı Memiş Kütükcü, ihracatını yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13,6 artırarak 867 milyon 160 bin dolara çıkaran Konya'nın yıl sonuna kadar bu alandaki hedeflerine ulaşacağını ifade etti.

Kentin ihracatının bu yılın tüm aylarında artış gösterdiğine dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"Haziran ayında yüzde 3'ün üzerinde artışla 130 milyon dolarlık ihracat yaptık. Yılın ilk yarısında yüzde 13,6 artışla, yüzde 7,4 olan Türkiye ortalamasından çok daha yüksek bir ihracat gerçekleştirdik. İnşallah yıl sonunda 1,8 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız."

Konya'daki bin 600'den fazla firmanın dünyanın dört bir yanına ürün sattığını belirten Kütükcü, "Şehrin ihracatında makine ve aksamları sektörü liderliğini koruyor. İhracatımızın ilk sırasında yüzde 24'lük pay ve 208 milyon 802 bin dolarla makine ve aksamları sektörü yer alırken, ikinci sırada yüzde 19,27 pay ve 167 milyon 133 bin dolarla otomotiv endüstrisi bulunuyor. Bu iki sektör şehrimizin toplam ihracatının yüzde 43'ünü oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

- Savunma sanayinin ihracatı yüzde 42,5 arttı

Kütükcü, kentten ocak-haziran döneminde yapılan savunma ve havacılık sanayi sektörü ihracatının yüzde 42,5 arttığına işaret ederek, "Böylece Türkiye'nin toplam savunma ve havacılık ihracatından aldığı payı yüzde 2,5'in üzerine çıkardı. İnşallah ASELSAN yatırımının hayata geçmesi ve sektörün kararlılığıyla, bu sektörde daha iyi yerlere geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

KSO Başkanı Kütükcü, bu dönemde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin, Irak, Almanya, İtalya, Cezayir, ABD, Rusya, İran, Polonya, Mısır ve Suudi Arabistan olduğunu bildirdi.



