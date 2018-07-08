Konya'dan Çin ve Rusya'ya kiraz ihracatı

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı yerlerden Torosların eteklerindeki Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerindeki ürünlerin büyük kısmı, Çin, Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.



Yüksek rakımda üretilen, kalitesi ve tadıyla yurt dışında "Türk kirazı" olarak bilinen Napolyon cinsi Hadim kirazının hasadı devam ediyor. Bu yıl rekoltenin önceki yıllara göre artarak 21 bin ton civarında olması bekleniyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine, ilçede kiraz üretiminin yoğun olarak yapıldığını söyledi.

Hadim kirazının dünyada bir marka haline geldiğini belirten Hadimioğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizde yaklaşık 800-1900 rakım arasında 31 bin dekar alanda 2 bin civarında çiftçi kiraz üretimi yapıyor. Yıllık ortalama 20-21 bin ton civarında rekolte gerçekleşiyor. Kirazlar buradaki ihracatçı firma temsilcileri tarafından alınarak özellikle Çin ve Rusya olmak üzere, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. İlçemizde işleme tesisi olmadığı için ihracatçı firmalar kirazları buradan alarak işleme tesislerine götürüyor. Daha sonra o tesislerde ihracata hazır hale getiriliyor."

- "Çin, ağırlık kazanarak ön plana çıkmaya başladı"



Hadimioğlu, ihracatçı firmaların üreticiden kirazları açık artırma yöntemi ile aldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kirazlar yurt dışında en az 20 liraya satılıyor. Burada da en düşük 7 liradan açık artırma ile üreticiden alınıyor. Daha sonra alıcıların buradaki soğutmalı tırlarını doldurmasıyla da ihracat yolculuğu başlıyor. Önceden Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat daha fazlaydı. Şimdi ise Çin, ağırlık kazanarak ön plana çıkmaya başladı."

- "Bu yıl rekolte yüksek"

Kiraz üreticisi Fuat Küçükçelebi de 5 dönüm arazide kiraz üretimi yaptıklarını anlattı.

Yaklaşık 20 yıldır kiraz yetiştirdiklerini ifade eden Küçükçelebi, "Kirazları topladıktan sonra hale getiriyoruz. Burada ihracatçı firma temsilcileri boyutuna, kalitesine göre kiraza teklif veriyor. Biz de en yüksek fiyatı veren ihracatçıya ürünü bırakırız. Çok şükür bu yıl rekolte yüksek. Kalitesi de çok güzel. Zaten Hadim kirazı yalnızca Türkiye'de değil, kalitesiyle, aromasıyla dünyada namı olan bir kirazdır." diye konuştu.

İhracatçı firma temsilcisi Hacı Yılmaz ise her gün bir tır kirazın işleme tesislerinde ihracata hazır hale getirildiğini dile getirdi.

Yaklaşık 2,5 aydır üreticiden kiraz aldıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başta Hong Kong, Malezya, Singapur ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Firma olarak bu ülkelere 2 ton ile 5 ton arasında gönderdiğimiz kirazın 4 kilosunu 27 dolara satıyoruz. Ancak bu sadece bizim yurt dışına gönderdiğimiz miktardır. Yani birçok ihracatçı firma buradan aldığı kirazları yurt dışına gönderiyor. Yaklaşık 20 bin tonluk üretimin büyük bir kısmı bu firmalar aracılığıyla ihraç ediliyor. Öte yandan ihracat yaptığımız ülkeler bizden kirazın kırmızı olmasını istiyor çünkü siyahlaşan kiraz yolda çökme yapıyor. Bu yüzden üreticimizden ricamız, kirazlarını Türk bayrağı renginde bize getirmeleridir."