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Konya'ya 206 milyon liralık yatırım

- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız: - "Toplam yatırım tutarı 206 milyon lira olan iki çok önemli projede temel atma aşamasına gelinmesi Konya'mız için oldukça önemli. Bir milyon metrekare toplam alanıyla Kayacık Lojistik Merkezi, Türkiye'nin en büyük ve önemli lojistik merkezlerinden biri olacak"

Konya'ya 206 milyon liralık yatırım

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Toplam yatırım tutarı 206 milyon lira olan iki çok önemli projede temel atma aşamasına gelinmesi Konya'mız için oldukça önemli. Bir milyon metrekare toplam alanıyla Kayacık Lojistik Merkezi, Türkiye'nin en büyük ve önemli lojistik merkezlerinden biri olacak." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Buğdaypazarı YHT Garı temelinin 19 Ağustos'ta atılacağını belirtti.

Gar projesi ihalesinin geçen yıl temmuzda yapıldığını aktaran Altunyaldız, yatırımın sözleşme bedelinin 68 milyon lira olduğunu kaydetti.

- 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor

Altunyaldız, Kayacık Lojistik Merkezi yatırımı bedelinin ise 138 milyon lira olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplam yatırım tutarı 206 milyon lira olan iki çok önemli projede temel atma aşamasına gelinmesi Konya'mız için oldukça önemli. Bir milyon metrekare toplam alanıyla Kayacık Lojistik Merkezi, Türkiye'nin en büyük ve önemli lojistik merkezlerinden biri olacak. Konya'nın coğrafi konumunun avantajlarının ortaya çıkarılması, doğu-batı, kuzey-güney aksını bütün dinamikleriyle bağlaması ve Orta Anadolu'dan tüm ülke ve bölgeye lojistik hizmet verebilmesi bakımından, Konya Lojistik Merkezi projesi oldukça önem arz etmektedir. 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülen lojistik merkezin organize sanayi bölgeleriyle bağlantısı sağlanacak. Bu hatlar üzerinden konteyner taşımacılığı da yapılabilecek. Lojistik merkez; Ankara-Eskişehir-İstanbul YHT hatları ile Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya ve Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin hızlı demiryolu hatları ve Afyon-Eskişehir konvansiyonel hatlarının tamamına bağlanacak."

- "Konya ulaşımın merkezi, bir anlamda kalbi olacak"

Temeli atılacak olan Buğdaypazarı YHT Garı'nın 2018'in ilk yarısında tamamlanmasının planlandığına işaret eden Altunyaldız, "Gar hem Ankara-Eskişehir YHT hatlarını hem de Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice ile Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya hızlı demiryolu hatlarının toplama-dağıtım garı olacak. Hatta metro hatları da buraya bağlanacak. Yani demiryolu trafiğinde Konya ulaşımın merkezi, bir anlamda kalbi olacak." ifadelerini kullandı.

Temel atma töreni, Kayacık Mevki Lojistik Merkezi'nde 19 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaTren GarıZiya Altunyaldız
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