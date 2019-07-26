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Kooperatiflere ve girişimciye "kalkınma" desteği

- 11. Kalkınma Planı'na göre yenilikçi kooperatifçilik desteklenecek, kooperatif destek sistemi hayata geçirilecek - KOBİ ve girişimcilere destek verilmeye devam edilecek, girişimciliğe yönelik desteklerin paylaşıldığı bir Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacak

Kooperatiflere ve girişimciye
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ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Kooperatif destek sistemi hayata geçirilecek, girişimciliğe yönelik desteklerin paylaşıldığı bir Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacak.

AA muhabirinin, 11. Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgiye göre, girişimcilik kültürünün teknoloji tabanlı ve yenilikçi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik destek sağlanacak.

Bu kapsamda, kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması gibi alternatif finansman imkanları güçlendirilecek.

Kredi garanti sistemi geliştirilerek girişimlerin yenilikçi iş modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacak.

Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından kurumsallaşmasına kadar tüm ihtiyaçlarına hitap edecek Girişim Destek Paketi hayata geçirilecek.

Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların faydalanabileceği, kuluçka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler olan, girişimciliğe yönelik desteklerin, eğitimlerin ve güncel gelişmelerin paylaşıldığı bir Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacak.

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik tüm paydaşlara hitap eden yapıların geliştirilmesine öncelik verilecek.

İstanbul öncelikle bölgesel, sonrasında ise küresel girişimcilik merkezlerinden birisi haline getirilecek. Bu kapsamda yurt dışındaki girişimci aktörlerin Türkiye'ye gelmesini cazip kılacak destek ve düzenlemeleri içeren Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı başlatılacak.

- Yenilikçi kooperatifçilik desteklenecek

Esnaf ve sanatkarların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayacak şekilde rekabet güçleri ve kapasiteleri artırılacak, sosyal ve yenilikçi kooperatifçilik desteklenerek ortak çalışma kültürünün artırılması sağlanacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin çeşitliliği sağlanacak, ekonomik katkısı dikkate alınarak uygun koşullu kredi desteklerine devam edilecek.

Hazine destekli kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete yönelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz desteği sağlanarak bu desteklerin etkinliği artırılacak.

Kooperatif Destek Sistemi hayata geçirilecek ve finansal destek araçları geliştirilecek. Bu çerçevede, kooperatiflerin makine ve ekipman alımı, nitelikli personel istihdamı, demirbaş alımları ile tanıtım amaçlı giderleri kredilerle desteklenecek.

Kooperatifçilikle ilgili farkındalık sağlanması ve kooperatif girişimciliğinin farklı alanlarda uygulanması için çalışmalar yapılacak.

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