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"Köpeğinize annelik değil liderlik yapın"

- Köpek Davranış Bilimcisi ve Eğitmen Lucas: - "Büyük bir hevesle aileye katılan köpeklerden vazgeçilmesindeki en önemli sebep, köpeklerin ihtiyaçlarını doğru karşılayamamak" - "Köpeklere çoğu zaman insanmış gibi davranılma hatasına düşülüyor, sürü hayvanı olan köpeklere karşı anne - baba rolünden çıkıp, lider rolünü üstlenmek gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Migros'un konuğu olan Köpek Davranış Bilimcisi ve Eğitmen Cheri Lucas, köpeklere çoğu zaman insanmış gibi davranılma hatasına düşüldüğünü, sürü hayvanı olan köpeklere karşı anne - baba rolünden çıkıp, lider rolünü üstlenmek gerektiğini bildirdi.

Migros açıklamasına göre, hayvanların sağlık ve refahına yönelik birçok proje ve kampanyaya imza atan Migros, son olarak dünyaca ünlü Köpek Davranış Bilimcisi ve Eğitmen Lucas'ı konuk etti.

Uzun yıllar "köpeklere fısıldayan adam" olarak bilinen Cesar Millan ile çalışan ve aynı zamanda terk edilmiş hayvanların yeniden sahiplendirilmesi için çalışan Second Chance at Love derneğinin başında bulunan Lucas, Migros çalışanları ile bir araya gelerek köpeklerle doğru iletişim kurmanın yollarını anlattı.

Büyük bir hevesle aileye katılan köpeklerden vazgeçilmesindeki en önemli sebebin köpeklerin ihtiyaçlarını doğru karşılayamamak olduğunu belirten Lucas, köpeklere çoğu zaman insanmış gibi davranılma hatasına düşüldüğünü, sürü hayvanı olan köpeklere karşı anne - baba rolünden çıkıp, lider rolünü üstlenmek gerektiğini ifade etti.

Köpeğin sahibine güven duyduğunda onu lider olarak kabul edebileceğini ve her canlının en temel ihtiyacının sevgi olduğunu söyledi. Köpek almadan önce aşılacak tüm süreçlerin iyi araştırılması ve emin olunduktan sonra sahiplenmenin önemli olduğunu aktaran Lucas, gerekli görülen noktalarda profesyonel yardımın da fayda sağlayacağını vurguladı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nun Kurucu Üyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat da Migros ile yürüttükleri proje hakkında görüşlerini sundu. Şenpolat, şunları kaydetti:

"Sokaklarda yaşam mücadelesi veren sahipsiz hayvanlarımızın hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Migros ile yürüttüğümüz proje kapsamında şimdiye kadar 120 ton gıdayı sahipsiz hayvanlara ulaştırdık. Bu projenin sürdürülebilirliğine inanan Migros ailesinin kapılarını HAYTAP'a güvenerek açması ile ülke çapında sayısız cana ulaştık.

Çöp konteynerlerinden, sokaklardan mikroplu, deterjanlı, bozulmuş, küflenmiş yemeklerle hayatta kalmaya çalışan patili dostlarımız, bu proje ile taze ve temiz besinlerle beslenebiliyorlar. Bu proje ile ülke çapında önemli bir farkındalık yarattık."

Açıklamaya göre, 2014 yılında 6 pilot mağaza ile başlayan proje, 2016 yılı itibarıyla 40 ilde 338 Migros mağazasına yayıldı.

Migros ayrıca, sokak hayvanlarının bir öğünlük ihtiyaçlarını karşılayacak 100 gramlık paketler halinde satışa sunduğu "Dostluk Maması" ile uygun fiyatlı ve pratik çözümler sunuyor. Bunun yanında Migros, mağazalarının önüne koyduğu özel tasarım mama kapları ve günlük tazelenen mama ile sokak hayvanlarının beslenmesi için hijyenik bir ortam sağlıyor.

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