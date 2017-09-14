Köpek Eğitim Merkezi açılış töreni

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, gümrük kapılarına ve limanlara son 5 yılda 250 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Bu yılın ilk 8 ayında, gümrük muhafaza ekiplerimizce ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 24 tonun üzerine çıktı. Bakanlığımız birimlerince 2015 ve 2016 yıllarında ticari eşya ve uyuşturucu olmak üzere toplam 5 milyar 400 milyon değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı." dedi.

Tüfenkci, Dünya Gümrük Örgütü tarafından akredite edilerek bölgesel eğitim merkezine dönüştürülen Akyurt'taki Köpek Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine ulaşabilmesi için, Bakanlık olarak sorumluluğu yüksek görevleri yerine getirdiklerini belirten Tüfenkci, gümrüklerde tek pencere sistemi, tek durak projesi gibi hayata geçirilen birçok uygulamayla ticaret erbabına zaman ve kaynak kazandırdıklarını vurguladı. Tüfenkci, gümrük işlemlerinin sadeleştirilmesinin uluslararası rekabetin önünü açtığına işaret etti.

Tüfenkci, kaçakçılıkla ve yasa dışıyla mücadelelerinin hız kesmeden devam ettiğinin altını çizerek, bu konuda teknolojinin yoğun ve etkin kullanılmasını esas aldıklarını, personellerin eğitimine ve uzmanlaşmalarına önem verdiklerini anlattı.

- "2016'da 3,5 ton uyuşturucu madde yakalandı"

Tüfenkci, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, gümrük kapılarına ve limanlara teknik kapasite artışına ve ileri teknolojiye son 5 yılda 250 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "2016 yılında 3,5 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 8 ayında, gümrük muhafaza ekiplerimizce ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 24 tonun üzerine çıktı. Bakanlığımız birimlerince 2015 ve 2016 yıllarında ticari eşya ve uyuşturucu olmak üzere toplam 5 milyar 400 milyon değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı." bilgilerini verdi.

Bu yıl 3 bin 956 farklı olayda 740 milyon lirası uyuşturucu olmak üzere toplamda 1 milyar 750 milyon lira değerinde kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını vurgulayan Tüfenkci, bu sonuçlarda teknik altyapıya yapılan yatırımların ve personelin gayretli çalışmasının etkili olduğunu dile getirdi.

Tüfenkci, mayısta Hamzabeyli Gümrük sahasında ele geçirilen 775 kilogramlık eroin ve İzmit'te yapılan operasyonla yakalanan 295 kilogramlık kokainin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini aktardı. Tüfenkci, yüzde 21'lere çıkan kaçak sigara oranının yüzde bu yıl yüzde 9'lara düştüğüne dikkati çekti.

- "Gümrükler hayati derecede önemlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da gümrüklerin bir ülkenin ticaretinin gelişmesi ve güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsurları arasında yer aldığını belirterek, "Ticaret bir ülkenin gücüdür ve ticari faaliyetlerini artırmak için gümrükler hayati derecede önemlidir." diye konuştu.

Gümrük işlemlerinde harcanan zamanın maliyeti arttırdığına işaret eden Yazıcı, bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı. Yazıcı, hayata geçirilen Köpek Eğitim Merkezi'nin dünya ölçeğinde bir yapıda olduğuna dikkati çeken Yazıcı, Merkezin hizmetine girmiş olmasından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mikuriya ise Türkiye'nin konumu itibarıyla son derece stratejik bir noktada bulunduğuna dikkati çekerek, "Yaptığım incelemeler sonucu gördüm ki gümrüğün başladığı yer Anadolu. Türk gümrük modeli, en iyi deneyimlerin ortaya konduğu bir model olarak karşımıza çıkıyor." ifadesini kullandı.