Kopenhag’da özel yolcu salonu işletecek

İSTANBUL (AA) - TAV İşletme Hizmetleri, Kopenhag Havalimanı'nda bulunan Primeclass Lounge'ı 10 yıl süreyle işletecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri özel yolcu salonu işletmeciliği alanındaki büyümesini sürdürüyor. Şirket son olarak yolcu trafiği açısından İskandinavya'nın en yoğun havalimanı olan Kopenhag'daki yolcu salonunu hizmete açtı.

Danimarka’nın ana giriş kapısı olan havalimanı 2017'de 29,2 milyon yolcuya hizmet verdi. TAV İşletme Hizmetleri, Kopenhag Havalimanı'nda bulunan Primeclass Lounge'ı 10 yıl süreyle işletecek.

Kopenhag Havalimanı Terminal 3'te bulunan Primeclass Lounge'da Danimarka'ya özgü lezzetlerin yanı sıra uluslararası mutfaklara ait sıcak ve soğuk yiyecekler servis ediliyor. Ücretsiz internet bağlantısı, televizyon ve dijital ekran gibi pek çok hizmeti misafirlerine aynı çatı altında sunan Primeclass Lounge, haftanın her günü sabah 05.30 ile akşam 22.30 arasında hizmet veriyor. Yolcu salonundan anlaşmalı havayollarının yolcularının yanı sıra ve TAV Passport Kart üyeleri ücretsiz yararlanabiliyor. Türk Hava Yolları, Pegasus ve Atlas Global'in İstanbul Kopenhag arasında düzenli seferleri bulunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan, yolcuların değişen ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştiren şirketin portföyüne Kopenhag Havalimanı'nı da eklemekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bugün dünyanın dört bir yanındaki 30 havalimanında yer alan 57 yolcu salonumuzda günde yaklaşık 13 bin misafirimizi ağırladıklarını ifade eden İşbulan şunları kaydetti:

"Global bir şirket olarak, bu iş modeliyle, çok daha geniş coğrafyalarda faaliyet gösteren bir havalimanı hizmet şirketi olmak en büyük hedefimiz. Bu amacımızın ülkemizin tanıtımına ve imajına yapacağı pozitif katkıya da yürekten inanıyoruz. TAV İşletme Hizmetleri olarak salon işletmeciliğinin yanı sıra TAV Havalimanları Holding bünyesindeki havacılık dışı gelirleri de yönetiyoruz. Ayrıca Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde havalimanı, demir yolu, deniz yolu ve kruvaziyer terminallerindeki reklam ve tanıtım alanlarının pazarlanması ve ticari alan tahsisi sağlanması gibi faaliyetleri de yürütüyoruz. Öte yandan yılda 100 binden fazla yolcuya karşılama ve uğurlama hizmeti de verirken aynı zamanda CIP Servis, TAVPort.com, Airporteasy.com, TAV Passport Card, primeclass ve Lounge Card gibi üyelik programlarını da yönetiyoruz."