Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Kopenhag’da özel yolcu salonu işletecek

- TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü İşbulan: - ""Global bir şirket olarak, bu iş modeliyle, çok daha geniş coğrafyalarda faaliyet gösteren bir havalimanı hizmet şirketi olmak en büyük hedefimiz"

Kopenhag’da özel yolcu salonu işletecek

İSTANBUL (AA) - TAV İşletme Hizmetleri, Kopenhag Havalimanı'nda bulunan Primeclass Lounge'ı 10 yıl süreyle işletecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri özel yolcu salonu işletmeciliği alanındaki büyümesini sürdürüyor. Şirket son olarak yolcu trafiği açısından İskandinavya'nın en yoğun havalimanı olan Kopenhag'daki yolcu salonunu hizmete açtı.
Danimarka’nın ana giriş kapısı olan havalimanı 2017'de 29,2 milyon yolcuya hizmet verdi. TAV İşletme Hizmetleri, Kopenhag Havalimanı'nda bulunan Primeclass Lounge'ı 10 yıl süreyle işletecek.
Kopenhag Havalimanı Terminal 3'te bulunan Primeclass Lounge'da Danimarka'ya özgü lezzetlerin yanı sıra uluslararası mutfaklara ait sıcak ve soğuk yiyecekler servis ediliyor. Ücretsiz internet bağlantısı, televizyon ve dijital ekran gibi pek çok hizmeti misafirlerine aynı çatı altında sunan Primeclass Lounge, haftanın her günü sabah 05.30 ile akşam 22.30 arasında hizmet veriyor. Yolcu salonundan anlaşmalı havayollarının yolcularının yanı sıra ve TAV Passport Kart üyeleri ücretsiz yararlanabiliyor. Türk Hava Yolları, Pegasus ve Atlas Global'in İstanbul Kopenhag arasında düzenli seferleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan, yolcuların değişen ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştiren şirketin portföyüne Kopenhag Havalimanı'nı da eklemekten mutluluk duyduklarını kaydetti.
Bugün dünyanın dört bir yanındaki 30 havalimanında yer alan 57 yolcu salonumuzda günde yaklaşık 13 bin misafirimizi ağırladıklarını ifade eden İşbulan şunları kaydetti:
"Global bir şirket olarak, bu iş modeliyle, çok daha geniş coğrafyalarda faaliyet gösteren bir havalimanı hizmet şirketi olmak en büyük hedefimiz. Bu amacımızın ülkemizin tanıtımına ve imajına yapacağı pozitif katkıya da yürekten inanıyoruz. TAV İşletme Hizmetleri olarak salon işletmeciliğinin yanı sıra TAV Havalimanları Holding bünyesindeki havacılık dışı gelirleri de yönetiyoruz. Ayrıca Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde havalimanı, demir yolu, deniz yolu ve kruvaziyer terminallerindeki reklam ve tanıtım alanlarının pazarlanması ve ticari alan tahsisi sağlanması gibi faaliyetleri de yürütüyoruz. Öte yandan yılda 100 binden fazla yolcuya karşılama ve uğurlama hizmeti de verirken aynı zamanda CIP Servis, TAVPort.com, Airporteasy.com, TAV Passport Card, primeclass ve Lounge Card gibi üyelik programlarını da yönetiyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Primeclass LoungeTAV İşletme Hizmetleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5