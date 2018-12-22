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Köprü geçiş cezalarına af düzenlemesi sevindirdi

- TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: - "Köprü geçiş cezalarının affedilmesi sevindirici, yaşanan mağduriyetler son bulmuş olacak"

Köprü geçiş cezalarına af düzenlemesi sevindirdi
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ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, köprü geçiş cezalarının affedilmesine yönelik yasa teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirterek, "Köprü geçiş cezalarının affedilmesi sevindirici, yaşanan mağduriyetler son bulmuş olacak." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, nakliyeci esnafının, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler dolayısıyla kesilen cezalardan sorun yaşadıklarını anımsattı.

Bu sorunun kökten çözülmesi için çabaladıklarına işaret eden Apaydın, "Yasanın TBMM'den geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması ile on binlerce nakliyeci esnafımızın mağduriyeti çözüme kavuşacak. Köprü geçiş cezalarının affedilmesine ilişkin yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Köprü geçiş cezalarının affedilmesi sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, düzenlemenin nakliyeci esnafa rahat bir nefes aldıracağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İkinci önemli konu ise ödenen cezaların geri ödenecek olması da anayasanın eşitlik ilkesine uygun olarak kimsenin hakkı kimseye geçmemiş ve yaşanan mağduriyetler son bulmuş olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 2017-2018 yılı içerisinde geçiş yapan 310 bini aşkın araç sahibi bu karar ile rahat bir nefes alacak. Çünkü cezaların miktarları çok yüksek ve ödenecek seviyede değildi."

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Fevzi ApaydınKöprü Geçiş CezalarıTŞOF
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