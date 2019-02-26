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Köprü ve otoyol gelirleri

- Köprü ve otoyollardan ocakta 154,3 milyon lira gelir elde edildi

Köprü ve otoyol gelirleri
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ANKARA (AA) - Köprü ve otoyollardan ocakta elde edilen gelir 154 milyon 323 bin 204 lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ocak ayında geçen 9 milyon 963 bin 970 araçtan 34 milyon 538 bin 235 lira ücret alındı. Geçen ay otoyolları kullanan 24 milyon 656 bin 474 taşıttan da 119 milyon 784 bin 969 lira gelir elde edildi.

Böylece ocakta köprü ve otoyolları kullanan 34 milyon 620 bin 444 araçtan toplam 154 milyon 323 bin 204 lira gelir sağlandı.

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Karayolları Genel MüdürlüğüKöprü Ve Otoyol Gelirleri
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