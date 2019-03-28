Köprü ve otoyol gelirleri

ANKARA (AA) - Köprü ve otoyollardan yılın ilk iki ayında elde edilen gelir 293 milyon 800 bin 196 lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden şubat ayında geçen 9 milyon 505 bin 964 araçtan 32 milyon 973 bin 861 lira ücret alındı. Geçen ay otoyolları kullanan 22 milyon 717 bin 642 taşıttan da 106 milyon 503 bin 131 lira gelir elde edildi.

Ocakta köprü ve otoyolları 34 milyon 620 bin 444 araç kullanmış ve 154 milyon 323 bin 204 lira gelir elde edilmişti.

Böylece yılın iki ayında köprü ve otoyolları kullanan 66 milyon 844 bin 50 araçtan toplam 293 milyon 800 bin 196 lira gelir sağlandı.