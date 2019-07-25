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Köprü ve otoyol gelirleri

Köprü ve otoyollardan ocak-haziran döneminde 906 milyon 252 bin 712 lira gelir elde edildi.

Köprü ve otoyol gelirleri
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Köprü ve otoyollardan ocak-haziran döneminde elde edilen gelir 906 milyon 252 bin 712 lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden haziranda geçen 7 milyon 595 bin 700 araçtan 26 milyon 277 bin 973 lira ücret alındı.

Geçen ay otoyolları kullanan 30 milyon 484 bin 803 taşıttan da 100 milyon 954 bin 282 lira gelir elde edildi.

Yılın 6 ayında ise köprü ve otoyolları kullanan 219 milyon 755 bin 298 araçtan toplam 906 milyon 252 bin 712 lira gelir sağlandı.

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Köprü Ve Otoyol GelirleriKGM
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