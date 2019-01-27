Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin food istanbul Trabzon
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi
Yüzde 30 indirim
Yüzde 30 indirim
488 Pista Türkiye'de
488 Pista Türkiye'de
15 bin kişiye iş verecek
15 bin kişiye iş verecek
Lider olmalıyız
Sağlık turizminde ilk olmalıyız

Köprü ve otoyollar saniyede 58 lira getirdi

- Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan araçlardan 1,8 milyar lira gelir elde edildi - 2018'de köprü ve otoyolları kullanan araçlardan saniyede 57,8 lira geldi

Köprü ve otoyollar saniyede 58 lira getirdi
banner17

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Günde ortalama 1 milyon araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yıl saniyede 57,8 lira gelir geldi.

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2001-2018 yıllarında köprülerden 2,5 milyar, otoyollardan da 3,4 milyar araç geçişi oldu. Köprü ve otoyollardan bu dönemde elde edilen toplam gelir ise 12,4 milyar liraya ulaştı.

2001-2018 döneminde 5,9 milyar aracın kullandığı köprü ve otoyollardan en fazla araç geçişi 2018'de gerçekleşti.

Geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan 463 milyon 441 bin 552 araçtan, 1,8 milyar lira gelir elde edildi.

Günde ortalama 400 binden fazla aracın geçtiği Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen yıl saniyede yaklaşık 14,9 lira gelir sağlandı. Aynı dönemde otoyol ve köprülerden sağlanan gelir ise saniyede 57,8 lira oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüKGM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1