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Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş 30 Ağustos'ta başlıyor

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı tati̇li̇ nedeniyle otoyollar i̇le 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fati̇h Sultan Mehmet Köprüsü'nde ücretsiz geçişler, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak.Karayolları Genel Müdürlüğünün...

Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş 30 Ağustos'ta başlıyor

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı tati̇li̇ nedeniyle otoyollar i̇le 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fati̇h Sultan Mehmet Köprüsü'nde ücretsiz geçişler, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tati̇li̇ nedeniyle 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'dan 5 Eylül Salı günü saat 07.00'a kadar otoyollar i̇le 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fati̇h Sultan Mehmet Köprüsü geçi̇şleri̇ ücretsiz olacak.

Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Seli̇m Köprüsü ile Avrasya Tüneli̇ geçişleri ise ücretli olacak.

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KGMKöprü Ve Otoyollarücretsiz Geçiş
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