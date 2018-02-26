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Kordsa 2017’yi büyüme trendiyle kapattı

Lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri pazarının küresel oyuncusu Kordsa, iş kollarına yaptığı yeni yatırımlarıyla büyümesini destekledi. 2017 yılını büyüme trendiyle kapatan güçlendirme uzmanı, 2008 yılından beri üzerinde çalıştığı ve açık inovasyon anlayışıyla geliştirdiği lastik güçlendirme teknolojisiyle lastik sektörünü dönüştürmeye hazırlanıyor.

Kordsa 2017’yi büyüme trendiyle kapattı

“Yaşamı Güçlendirme” vizyonuyla global pazara güçlendirme teknolojileri sunan Kordsa, 2017 yılını büyüme trendiyle tamamladı. Açık inovasyon anlayışıyla geliştirdiği güçlendirme teknolojileri sayesinde lastik sektörünü dönüştürmeye hazırlanan Kordsa, iş kollarına yaptığı yeni yatırımlarla finansal geleceğini güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye’den tüm dünyaya güçlendirme teknolojileri ihraç eden Kordsa, 2017 yılını pazar büyümesinin üzerinde büyüyerek kapadı. Hedefleriyle paralel olarak 2017 yılı cirosunu bir önceki seneye göre %30,2 artırarak 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısıyla büyümesini sürdüren şirketin, geçen yıla göre FAVÖK’ü %21,5 artarak 350 milyon TL’ye ulaştı. Kordsa’nın 2017 yılı net kârı ise %19,2 artarak 212 milyon TL oldu.

2017 yılında gösterdikleri sürdürülebilir büyümeden memnuniyetini dile getiren Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, Kordsa'nın lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarındaki yatırımlarından ve hedeflerinden bahsetti: "Katma değerli ve yenilikçi güçlendirme teknolojilerimizle müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve içinde yaşadığımız topluma sürdürülebilir değer yaratmaya devam ederken, tüm bu çabalarımız finansal göstergelerimize de olumlu yansıdı. Faaliyet gösterdiğimiz 3 iş kolunda da stratejik yatırımlarımızla sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor. İnşaat güçlendirme teknolojileri alanında; temelini attığımız polipropilen monofilament hattının 2018 yılında devreye girmesiyle, pazarda rakiplerimizden farklılaştığımız kullanımı kolay, uzun süreli dayanım sağlayan ve yüksek performans avantajı sunan ürünlerle ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Lastik güçlendirme teknolojileri alanında; 2016 yılında artan talebe cevap vermek hedefiyle kararını aldığımız ek polyester iplik hatlardan Endonezya’daki hattımızı Ocak 2018’de devreye aldık. 2017 yılının sonunda temelini attığımız Türkiye’deki hattımızı ise yine 2018 yılı içinde devreye almayı planlıyoruz ve her iki tesisimizde de 7 bin ton ek polyester iplik kapasitesi sağlayacağız. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımının ardından kompozit teknolojilerinde havacılık sektörünün önemli oyunları arasında yer almak amacıyla, yaklaşık 100 Milyon ABD doları yatırımla ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın alma kararı aldık. Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların artık kanat ve gövdelerini de güçlendireceğiz."

Ali Çalışkan, yatırımların yanında, global oyuncusu oldukları lastik pazarını teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarıyla dönüştürmeye hazırlandıklarını belirtti ve geliştirdikleri teknoloji hakkında da bilgi verdi: “2008’den beri üzerinde çalıştığımız ve geliştirdiğimiz çevre dostu bu formülün sektörün yeni yapıştırma standardı haline gelmesini hedefliyoruz. Tüm sektöre ücretsiz olarak lisanslanacak çevre dostu bu formül Kordsa’nın açık inovasyon anlayışının bir çıktısıdır.”

Çalışkan şöyle devam etti: “Açık inovasyon anlayışımız, müşterilerimize değer yaratan ve sektörü şekillendiren yeniliklerimizle global liderliğimizi koruyoruz. Çalışanlarımıza ve topluma olumlu katkıları olacak adımlar atmak, kurumsal stratejimizin en önemli parçalarından birisi. Biz ‘Yaşamı Güçlendiriyoruz’. Bu vizyonumuzla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

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