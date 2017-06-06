Körfez'e ihracat kolaylaştı sıra diğer pazarlarda

Son dönemde başta domates krizi olmak üzere çok farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalan ihracatçıya bu defa iyi haber geldi.

2013’ten bu yana İzmir merkezli olarak yurt içi ve dışında faaliyet gösteren, Türkiye’nin en önemli analiz ve danışmanlık markalarından İnvenura ihracatçının önünü açacak çok önemli bir anlaşmaya imza attı.

Aldığı bütün ürünlere uygunluk analizleri yaptıran Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetine bağlı Abu Dabi Referans Laboratuvarı ile ön analiz konusunda mutabakata varan İnvenura bu bölgeye ihracatın kolaylaşmasını sağlamış oldu.

İmzalanan mutabakat çerçevesinde, ihracat süreci başlamadan BAE’ye ihraç edilen tüm tarım ve gıda ürünleri İnvenura gözetiminden geçirilerek, alınan numuneler analiz için Abu Dabi Referans Laboratuvarı yetkililerine teslim edilecek.

BAE gümrük bölgelerinde gerçekleştirilen ve 7 güne kadar süren analiz süreçleri hızlanıp kolaylaşırken, ihracatçıların yaşadığı zaman, ürün ve finansal kayıplar engellenebilecek. Özellikle raf ömrü kısa olan ürünler daha fazla satış şansı elde edebilecek.

BAE hükümeti 15 Mayıs itibariyle Lübnan, Mısır, Umman, Ürdün ve Yemen’den bazı meyve ve sebzelerin ithalatını, bu ürünlerin “yüksek oranda pestisit içermeleri” nedeniyle yasaklamıştı. Bu mutabakat Türkiye’den çıkan ihracat ürünlerinin, BAE’nin yanı sıra Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman gümrüklerinden de geri dönme riskini ortadan kaldıracak. Bu ülkelerin ikili anlaşmaları sayesinde BAE’ye giriş yapan ürünler, aynı rapor ile diğer 5 Körfez ülkesine de sorunsuz ihraç edilebilecek. Güvenilir gıdaya yönelik hassasiyetin ve uygulamaların giderek arttığı BAE ile böyle bir dönemde imzalanan mutabakat ile Türkiye’deki ihracatçılar, doğan arz boşluğunu doldurma şansına da sahip olacaklar.

Mutabakat, iki yıl süren görüşmeler sonucunda imzalandı

Burak Karapınar, “BAE, bölgeye gerçekleştirilen tarım ihracatımız için oldukça önemli bir merkez. Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar neticesinde BAE’nin onayından geçen tarım ürünlerimize Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman kapıları da sorunsuz bir şekilde açılıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2016’da Türkiye bu 6 Körfez ülkesine toplamda 667,2 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. İki yıldır süren görüşmeler neticesinde Abu Dabi Referans Laboratuvarı ile imzalanan mutabakat ile İnvenura olarak 667,2 milyon dolarlık ihracatı güvence altına alıyoruz.” dedi. Karapınar, İnvenura’nın numune analizi sonuçlarında herhangi bir sorun tespit edilmeyen ürünlerin, BAE’de gümrükte beklemeden, hızlı ve güvenilir bir şekilde ülkeye sokulup müşterilere ulaştırılacağının altını çizdi.



2016 yılında Türkiye’nin BAE’ye 165,6 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Güvenilir Ürün Platformu Kurucularından ve İnvenura CEO’su, “BAE, bölgeye gerçekleştirilen tarım ihracatımız için oldukça önemli bir merkez. Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar neticesinde BAE’nin onayından geçen tarım ürünlerimize Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman kapıları da sorunsuz bir şekilde açılıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2016’da Türkiye bu 6 Körfez ülkesine toplamda 667,2 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. İki yıldır süren görüşmeler neticesinde Abu Dabi Referans Laboratuvarı ile imzalanan mutabakat ile İnvenura olarak 667,2 milyon dolarlık ihracatı güvence altına alıyoruz.” dedi. Karapınar, İnvenura’nın numune analizi sonuçlarında herhangi bir sorun tespit edilmeyen ürünlerin, BAE’de gümrükte beklemeden, hızlı ve güvenilir bir şekilde ülkeye sokulup müşterilere ulaştırılacağının altını çizdi.

“Avrupa ve Rusya merkezli ihracat politikası çeşitlendirilmeli.”