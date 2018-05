Dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasında yer alan Polatyol, Türkiye ekonomisindeki istikrarın devamı için önemli bir adım attı. Hükümet tarafından önce tapu harçları ve KDV oranlarındaki indirim, ardından kamu bankalarında konut kredi faiz oranlarının düşürülmesine ilişkin kararların sonrasında Polatyol’un da içinde bulunduğu çok sayıda firma güçlü bir kampanya başlatma kararı aldı. Sektörün önde gelen kuruluşlarının üye olduğu GYODER, İNDER ve KONUTDER’in güç birliği yaparak başlattığı kampanyaya Polatyol da Eston Şehir Koru projesiyle katıldı. Polatyol, geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı Koru Daireler’de sektörün belirlediği yüzde 20 indirime, yüzde 5 indirim daha ekledi. Tüm bu desteklerle Eston Şehir Koru projesinde ev sahibi olmak çok cazip hale geldi. Koru Daireler’de 30 bin TL peşinat, 4 bin 600 TL’den başlayan taksitler ve 0.98 faizle daire alınabilecek.



Polat: “Ekonomimizin istikrarı için her zaman göreve hazırız”



Polatyol Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Polat, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörüne öncülük eden bir firma olarak üzerlerine düşen tüm sorumluluğu üstlenmeye her zaman hazır olduklarını vurgulayarak, “Ekonomimizin istikrarı, milletimizin refahı için gereken her adımı bugüne kadar hiç tereddüt etmeden attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz” dedi.



Nefes aldıran meydanları ve korularıyla Bahçeşehir’in en gözde projesi



Eston Şehir Koru; nefes aldıran meydanları, koruları, açık hava sineması, amfi tiyatrosu, sebze-meyve bahçeleri, göleti ve evcil hayvan parkı gibi eşsiz imkanlarıyla Bahçeşehir’in en gözde projesi olarak gösteriliyor.



Bahçeşehir’in gerçek dokusuna uygun düşük yoğunluklu ve az katlı planıyla dikkat çeken Eston Şehir Koru projesinde; ağırlıklı olarak Villa, Katlı Villa, 5 katlı Koru Konakları ve 7-8 katlı Koru Evleri’yle toplam 1090 konut ve 31 ticari birim inşa edilecek. Avrupa Şehircilik Ödülü’ne sahip Bahçeşehir’de konumlanan, yüksek prim potansiyelinin yanı sıra ticari imkanlarıyla da dikkat çeken Eston Şehir Koru’da yapılacak yatırımlar katlanarak değer kazanıyor. 2019’un ikinci yarısında tamamlanması planlanan projede 2+1’den 5,5+1’e kadar uzanan konut tiplerinin metrekaresi 5 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.