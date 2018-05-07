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Korunan alanlara 25 milyon liralık yatırım

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk: - "2018 yılı içerisinde ÖÇK bölgeleri ve sit alanlarının ıslahı, çevre düzenlemesi, restorasyonu için toplam 25 milyon 765 bin lira yatırım yapacağız" - "Bu yıl ülkemizin gözde turistlik yerlerine daha çok yatırım yapacağız. Çevre düzenlemelerinin yapılması ve bölge halkının yaşam standartlarının yükselmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Korunan alanlara 25 milyon liralık yatırım
ANKARA - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, bu yıl özel çevre koruma (ÖÇK) bölgeleri ve sit alanlarına 25 milyon 765 bin lira değerinde yatırım yapılacağını bildirdi.

Şanlıurfa Balıklıgöl, Trabzon Çal Mağarası, Muğla Köyceğiz, Çanakkale Gökçeada, Adıyaman Gölbaşı, Erzurum Uzundere Tortum Gölü ve Trabzon Uzungöl'ün de aralarında yer aldığı birçok ÖÇK bölgesi ve doğal sit alanının çevre düzenlemesi, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Bakanlık tarafından geçen yıl Köyceğiz, Pamukkale, Ürgüp, Çamlıhemşin ve diğer ÖÇK, sit alanlarına 19 milyon 931 bin lira yatırım yapılırken, bu yıl Türkiye'nin gözde merkezlerine daha çok yatırım yapılması planlanıyor.
Bakanlık Müsteşarı Öztürk, ÖÇK bölgeleri ve sit alanlarının ıslahı, çevre düzenlemesi, restorasyonu için bu yıl toplam 25 milyon 765 bin lira yatırım yapacaklarını belirterek, "Projelerin protokolleri imzalandı. İhale sürecinde olan işlerle birlikte birçok projeye de başlandı. Bu yıl ülkemizin gözde turistlik yerlerine daha çok yatırım yapacağız. Çevre düzenlemelerinin yapılması ve bölge halkının yaşam standartlarının yükselmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

- Tuz Gölü'nde yavru flamingo sayısı 11 bini geçti

ÖÇK bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Öztürk, geçen yıl hayata geçirilen projeler sonucunda Tuz Gölü'nde yavru flamingo sayısında ciddi artış sağladıklarını ve buradaki yavru flamingo sayısının 11 bini geçtiğini kaydetti.
Caretta caretta yavrularının korunmasını sağlamak amacıyla Muğla ÖÇK bölgelerinde de çalışma yürüttüklerini söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:
"Geçen yıl caretta caretta yavrusunun da yer aldığı 58 bin 744 deniz kaplumbağasının denize, yaşam alanına kavuşmasını sağladık. Ayrıca geçen yıl 15 yaralı deniz kaplumbağasının tedavisi mevcut tesislerde gerçekleştirilerek, doğal ortamına bıraktık.19 yaralı caretta carettanın bakımı ise devam ediyor."
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Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk
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