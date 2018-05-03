Kosava'ya yapılacak yatırım 25 milyona hitap edecek

KASTAMONU (AA) - Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ile Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'nu ziyaret etti.

Fındıkoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, Kastamonu'yu sanayi, turizm, tarım, hayvancılık, maden ve benzeri sektörlerde gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıyla buluşturarak hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

Fındıkoğlu, "Üyelerimizin içeride ve dışarıda yapmayı düşündükleri tüm proje ve yatırımlara destek olmayı hedeflemekteyiz. Kastamonu iş dünyamızı, başta gönül coğrafyamız olmak üzere, tüm dünyayla entegre etmeye, ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar olacak. İşte bugün, bu çalışmaların startını veriyoruz." dedi.

Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik de Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin, Kosova ve diğer Balkan ülkelerine karşılıksız destek verdiğini dile getiren Şinik, "Türkiye, Balkan ülkelerine ve diğer Türk cumhuriyeti ülkelerine olduğu gibi dünyanın birçok ihtiyaç sahibi ülkesine destek vermekte. 10 yıl önce bağımsızlığımızı ilan ettikten sonra bizi ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. Öncesinde olduğu gibi sonrasında da destekleri devam ediyor." diye konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Şinik, "TİKA, sağlık olsun, eğitim olsun bize büyük destekler sağlıyor. Kadınların girişimci olarak iş hayatına girmesi için çalışmalar yapıyor. Tekrar şimdiye kadar yapılan destekler için ve şimdiden sonra yapılacak olan destekler için teşekkür ediyorum. Sizleri ülkemizde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "2019 yılında AB içinde serbest dolaşım hakkını mutlaka alacağız"

KDTP Milletvekili Fikrim Damka da iki ülke arasında ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Damka, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Balkanlar'da ciddi sayıda Türk soydaşı var. Bu potansiyeli mutlaka değerlendirmelidir. İki ülke arasındaki bağın ekonomi ve yatırımlar anlamında da gelişmesini arzuluyoruz. 10 yıllık geçmişe sahip olan Kosova 114 ülke tarafından tanınmış bir devlettir. Avrupa Birliği üyeliği konusunda ciddi adımlar atmıştır. 2019 yılında AB içinde serbest dolaşım hakkını mutlaka alacağız. Bu gelişme de Kosova'da ayrı bir ekonomik dinamiği körükleyecektir. Kosova'nın Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan ile ortak ticaret anlaşması var. Sıfır gümrük anlaşmamız var. Kosova'da üretilecek herhangi bir ürünü bu ülkelere satma imkanı var. Türkiye'deki yatırımcıların Kosova'ya yapacağı yatırım 2 milyon nüfusa değil, 25 milyon nüfusa hitap edecektir. Türkiye'nin bu potansiyeli kullanması gerekir."