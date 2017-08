KOSGEB desteğiyle “patron“ oldular

KARABÜK (AA) - ERSİN TURAN - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Karabük İl Müdürlüğü ve Safranbolu Belediyesi tarafından ortaklaşa açılan girişimcilik kursuna katılan 6 kişi, kendi işinin "patronu" oldu.

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan 4 günlük girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 30 kursiyer, KOSGEB Girişimcilik Desteği başvurusuna hak kazandı. Kredi desteği almaya hak kazanan 30 kişiden 6 girişimci, iş yerlerini hemen açarken, diğerleri çalışmalarını sürdürüyor.

KOSGEB Karabük İl Müdürü Serhat Saygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Girişimcilik Destek Programı kapsamında girişimci adaylarına 50 bin liraya kadar hibe, 100 bin liraya kadar geri ödemeli olmak üzere 150 bin liraya kadar destek sağladıklarını söyledi.

Girişimcilik desteğinde diğer desteklerde olduğu gibi bir oran bulunduğunu, erkeklerde bu oranın yüzde 70 olduğunu ifade eden Saygın, "Kadın girişimcilerimizin iş hayatına kazandırılması amacıyla bir pozitif ayrımcılık söz konusu. Kadınlara, şehit yakınlarına ve engellilere bu oran yüzde 90 olarak uygulanmaktadır. Bu desteğimizin birinci ayağı uygulamalı girişimcilik eğitimlerimizdir. Eğitimlerimiz tüm yurtta ücretsiz verilmektedir. Sahadaki çözüm ortaklarımız, sivil toplum kuruluşları, müdürlüklerimiz bu eğitimleri verebilmektedirler." diye konuştu.

- "Hizmetler, ücretsiz ve aracısız verilmekte"

Safranbolu Belediyesi ile "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" düzenlediklerini aktaran Saygın, şunları anlattı:

"Bu eğitimde 6 işletme hayata geçmiş bulunmakta. Karabük'te son 3 yılda yaklaşık 300 girişimci adayımıza 5 milyon 200 bin liralık destek sağlamış bulunmaktayız. Bu destek oranı talepler doğrultusunda artarak devam etmektedir. Tüm KOSGEB destekleri ve hizmetleri, ücretsiz ve aracısız verilmekte olup, girişimci adaylarımızı ve KOBİ temsilcilerimizi, herhangi bir bilgi karmaşasına meydan vermemek adına bizzat müdürlüklerimize davet ediyoruz. En sağlıklı bilgiyi buradan almalarını arzu ediyoruz."

Girişimcilik kurslarının İŞKUR ile yapılan protokol gereği sınıf başına 25'er kursiyer olduğunu anlatan Saygın, "Kendi kurslarımızda ve diğer kurumlarımızla yaptığımızda bu sayıyı 30'a kadar çıkarabiliyoruz. Talep noktasında bir patlama var. Bir sınıfa başvuru sayısı ortalama 100-150 civarında oluyor. Bunların arasında yakın zamanda işini kuracak, iş yerlerini kiralamış, mesafe kat etmiş girişimcilerimizi mağdur etmemek adına öncelik vermeye çalışıyoruz. Eğitimlerimize olan yüksek talep neticesinde eğitimlerimizi artırdık. Paydaşlarımızla beraber Karabük'te her ay 2-3 eğitim düzenleyebilmekteyiz." ifadelerine yer verdi.



- "İstedikten sonra her şey olur"

İki çocuk annesi 45 yaşındaki Safiye Muslu, KOSGEB desteğiyle yaklaşık 4 ay önce tuhafiye dükkanı açtığını belirtti.

Çalışmak istediğini, eşinin kendisine "Kendin yapabilecek, işletebilecek kapasitedesin." dediğini vurgulayan Muslu, "Eşim başka yere göndermek istemedi. Ben de 'Tuhafiyecilik yaparım.' dedim. KOSGEB'e başvurduk, onların yardımıyla açtık. Kursa gittim, kurstan sonra dükkanı tutum. Bir ay içerisinde dükkanın içerisini kurdum." diye konuştu.

Şimdiye kadar hiçbir yerde çalışmadığını anlatan Muslu, şunları kaydetti:

"Zor yanları var. İş, ev, çocuklarını zorluğu var ama rayına oturduktan sonra kolay geliyor. Memnunum, inşallah uzun süreler yaparım. Benim gibi iş yeri açmak isteyip de açamayanlar da açsınlar, ne iş yapmak istiyorlarsa yaparlar, istedikten sonra her şey olur. Yeter ki istesinler."

- "Kendi iş yerim olmamıştı"

KOSGEB desteğiyle pastane açan 3 çocuk babası 36 yaşındaki Süleyman Karadağlı da 20 yıldır pastanecilik işiyle uğraştığını ifade etti.

Kendisine küçük çaplı bir iş yeri açmak istediğini ve KOSGEB'ten yararlandığını anlatan Karadağlı, şunları söyledi:

"Kendi iş yerim olmamıştı, ilk iş yerim burası. 20 yıldır Karabük ve Safranbolu'da çalıştım. KOSGEB'in yaptığı proje sayesinde bu şekilde dükkan açmaya karar verdim."

Karadağlı, KOSGEB desteğiyle iş sahibi olmak isteyenlere de vakit kaybetmeden başvurmaları tavsiyesinde bulundu.