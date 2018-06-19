KOSGEB Diyarbakır'da bin kişiyi işveren yaptı

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sağladığı desteklerle Diyarbakır'da bin kişiyi işveren yaptı.

KOSGEB'in, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla Girişimcilik Destek Programı kapsamında başlattığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başarıyla sürüyor.

KOSGEB Diyarbakır İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla 5 yılda 14 bin kişiye 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verdi.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayarak KOSGEB Girişimcilik Sertifikası'nı alan 320'si kadın bin kişi kurumun sağladığı krediyle kendi iş yerini açtı.

- 7 bin 600 kişiye destek verildi

KOSGEB Diyarbakır İl Müdürü Hasan Solmaz, AA muhabirine, yeni girişimci ve KOBİ'lere, finansmana erişimlerini, Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırılmaları ve teknolojik alt yapılarını geliştirilmeleri için uygulamaya geçirdikleri farklı programlarla hibe ve geri ödemeli destek sunduklarını söyledi.

Hibe ve geri ödemeli kredilerin en başında Girişimcilik Destek Programı'nın geldiğine işaret eden Solmaz, Diyarbakır'da beş yılda 5 bin 600'üne kredi, 2 binine hibe olmak üzere 7 bin 600 kişiye destek sunduklarını aktardı.

"Şimdiye kadar bin girişimcimizi işveren yaptık, onlara 25 milyon lira civarında destek ödemesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Solmaz, dönem dönem faizsiz kredilerle özel işletmelere katkı verdiklerini vurguladı.

- " 250 milyon liranın üzerinde kredi hacmi oluşturduk"

Solmaz, Girişimcilik Destek Programı'nda 2016 yılında Türkiye birincisi olduklarını dile getirdi.

KOSGEB'in uygulamaya koyduğu yeni vizyonuyla yerli ve milli üretime büyük destek verdiğine işaret eden Solmaz, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da son beş yılda girişimcilerimize ve KOBİ'lerimize 60 milyon liranın üzerinde destek ödemesi gerçekleştirdik. Sadece geçen yıl 21 milyon lira ödeme yaptık. 60 milyonun yanı sıra 37 milyon lirayla sadece verdiğimiz kredilerin faizini karşıladık. Karşıladığımız faiz miktarıyla 250 milyon liranın üzerinde bir kredi hacmi oluşturduk."

Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanarak aldığı krediyle kendi iş yerini açan Emine Alagöz, 7 yıl bir ilaç firmasında çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdiğini, KOSGEB desteklerinin bu konuda kendisine cesaret verdiğini söyledi.

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlara yönelik vitamin ve mineral kombinasyonlu ürünler imal eden işletme kurduğunu belirten Alagöz, KOSGEB'in hibe desteğinin yanı sıra fuar, katalog, nitelikli eleman desteklerinden de faydalandığını ifade etti.

Alagöz, şunları kaydetti:

"KOSGEB'in 200 bin lira civarında desteği oldu. Bir yatırımcı için bu miktar az değil. Yeni bir firma olduğum için bu yıl düzenlenen fuara katılmayabilirdim ama KOSGEB'in verdiği destek ve cesaretle fuara katıldım, standımı kurdum. Irak'taki ikinci müşterimle fuarda tanıştım. Bu sebepten dolayı KOSGEB’in maddi tarafının yanı sıra manevi desteği çok oldu. Yatırım yapacak kişin ilk aklına gelmesi gereken yer KOSGEB'dir. Cesaret verir, desteği bellidir."

Programdan faydalanan Siracettin Yıldız da girişimcilik kursunu başarıyla tamamlamasının ardından 3 ortağıyla hazır giyim imalatı yapan firma kurmaya karar verdiklerini söyledi.

120 çalışanın bulunduğu atölyede Türkiye'de en çok bilinen giyim markalarından birine fason üretim yaptıklarına işaret eden Yıldız, şöyle devam etti:

"İş yerimizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Bin 600 metrekare kapalı alanımız var. Kapasite artırmak için 3 bin metrekare kapalı alana sahip atölye inşa ediyoruz. KOSGEB'den alacağımız 1 milyon liralık makine desteğiyle burada 350 kişiye istihdam sağlayacağız. Yatırımımızı KOSGEB ile geliştirerek, daha çok istihdam sağlıyoruz."





