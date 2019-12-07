KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında KOBİ'lerin ihracattaki paylarının artırılarak dış pazarlardaki etkinliklerini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen imza törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Protokole kurumlarını temsilen KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve DEİK Başkanı Nail Olpak imza atarken, Varank ve Pekcan atılan adımın hayırlı olmasını diledi.

Uzkurt, törende yaptığı konuşmada, bu protokolle KOBİ'ler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirme, küresel pazarda rekabet güçlerini artırma, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunma ve kurumlar arasında eğitici programlar düzenleme gibi birçok alandaki çalışmaları artırmayı hedeflediklerini söyledi.

KOBİ'lerin dış ilişkiler, dış ticaret ve yatırımlarla ilgili konularda bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla yapılacak çalışmaları anlatan Uzkurt, protokol kapsamında eğitim programı, toplantı ve organizasyonlar düzenleneceğini bildirdi.

DEİK'in iş heyeti programları, KOSGEB desteği kapsamına alınacak

Uzkurt, DEİK tarafından yurt içinde ve dışında düzenlenen iş konseyi toplantılarına ve diğer etkinliklere KOSGEB veri tabanındaki KOBİ'lerin katılımının da teşvik edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Protokol, yurt dışında düzenlenen ve KOBİ katılımına açık olan iş heyeti programlarının KOSGEB'in 'Yurt Dışı Desteği' kapsamına alınması ve 'Yurt Dışı Pazar Destek Programı'ndan KOBİ'lerin yararlandırılmasında karşılıklı iş birliğine gidilmesi gibi birçok konuda, KOBİ'lerimize ortak hizmetler üretebileceğimiz verimli bir iş birliği imkanı sunacak."

"Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

DEİK Başkanı Nail Olpak, imzalanan protokolle Türkiye'nin kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmayı amaçladıklarının ifade ederek, DEİK'in 146 iş konseyiyle dünyanın dört bir yanında "ticari diplomasi" faaliyeti yürüttüğünü dile getirdi.

DEİK üyeleri arasında büyük firmaların yanı sıra KOBİ'lerin de bulunduğunu anımsatan Olpak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede KOSGEB'in bizimle yaptığı protokolde vermiş olduğu destek son derece önemli. KOBİ'lerimiz değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasındaki dengeli büyümeye katkılarıyla işsizliğin azaltılmasında ve yeni iş alanlarının açılmasında ülke kalkınmasına en fazla katkıda bulunan işletmelerin başında geliyor."

Olpak, iş birliği kapsamında dünyadaki 146 iş konseyiyle elde ettikleri deneyimi KOSGEB ile paylaşacaklarına dikkati çekerek, DEİK'in KOSGEB üyelerine aidatlarında yüzde 20 ile 50 arasında indirim uyguladığını hatırlattı.