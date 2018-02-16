KOSGEB, Tekirdağ'da 9 milyon lira destek verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Müdür Vekili Esin Sayın, Tekirdağ'da geçen yıl 3 bin 500 girişimci ve KOBİ'ye 9 milyon lira destek verdiklerini bildirdi.

Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'daki faaliyetleri kapsamında başarılı bir yıl geçirdiklerini, bu ivmenin bu yıl da artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla hem girişimciliği geliştirmeyi hem de işletmenin finansmana erişimini kolaylaştırmayı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Sayın, "Geçtiğimiz yıl Tekirdağ'da 3 bin 500 girişimci ve KOBİ'ye destek verdik. Bunlara verilen toplam destek tutarı 9 milyon liradır. Aynı zamanda geçen yıl kredi uygulamasıyla işletmelere 7,5 milyon liralık kredi verildi." dedi.

Esin Sayın, Türkiye'de KOBİ'lerin ve girişimcilerin iş ile yatırım ortamlarının pekiştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da girişimci ve KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması, Ar-Ge faaliyetlerine yönlendirilmesi ve finansmana erişiminin kolaylaştırılması ile olmaktadır. Bu kapsamda KOSGEB Türkiye'de girişimciliğin ve KOBİ'lerin geliştirilmesi ile ilgili hem KOBİ stratejisi eylem planının hem de Türkiye girişimcilik stratejisi eylem planının koordinasyon kuruluşu olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda KOSGEB'in destekleri bu iki amaca yönelik hazırlanmıştır. Hem girişimciliği geliştiriyoruz hem de işletmenin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz."

Tekirdağ'ın il genelinde geçen yıl, destek programlarında iyi bir performans sergilediğini aktaran Sayın, "Bu yıl tekno yatırım destek programı ile stratejik ürün destek programı da uygulanacak. Bu destekler sınırlı sayıda işletmelere verilecek ve destek fiyatı alışılmış rakamların üzerinde olacak. İşletmelere bu program kapsamında 5 milyon liraya kadar destek alabilecekler." diye konuştu.