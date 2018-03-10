KOSGEB'ten ev kadınlarına hibe KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi), kadın girişimci desteği konusunda hem hibe, hem de faizsiz kredi sunuyor.

Devlet destekli bu krediler, özellikle kadın girişimcilere faizsiz, hibe ve çok düşük faizler şeklinde sunuluyor. Örneğin, kendi işini kurmak isteyen ev kadınları için geri ödemesiz hibe kredi desteği veren tek kurum KOSGEB. Kurum 2018 yılında yeni iş yeri açmak isteyen kadın girişimcilere özel yeni girişimci destek programı kapsamında geri ödemesiz hibe desteği sağlıyor. Hibe almak isteyen kadınların KOSGEB’in istediği şartları yerine getirmeleri gerekiyor.



Bu şartların ilki; KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmak ve tamamen ücretsiz olarak İŞKUR ve KOSGEB tarafından düzenlenen kurstan başarılı olarak girişimcilik sertifikasına almak. Şayet daha önce bu sertifikaları aldıysanız tekrar almanıza gerek yok. Eğitim almamış kadın girişimciler yaşadıkları il ve ilçelerdeki KOSGEB hizmet birimlerine başvurarak, çalışmayan ev hanımları ise İŞKUR merkezine şahsen başvurarak kurslara katılabiliyor.



Başvuru esnasında kadın girişimciler için ön yeterlilik sınavı da yapılıyor. KOSGEB tarafından kendi işyerini açmak isteyen ev hanımlarına ve kadın girişimcilere bu şartları taşımaları halinde 50 bin TL geri ödemesiz hibe imkanı sunuluyor. Ev hanımlarının hayallerinde örneğin güzellik merkezi, kuaför, pastane, lokanta, mağazası gibi bir işyeri açmak varsa bu işyerleri için güzel ve yenilikçi iş fikri geliştirerek bu iş fikrini iş planına döküp iş projesini hazırlayarak KOSGEB’e onaylatması gerekiyor.

(paradergisi)