KOSGEB'den KOBİ'lere 1,7 milyar liralık can suyu

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, kurumun geçen yıl revize edilmiş 2 milyar liralık bütçesinin, kredi faiz destek ödemeleri de dahil 1,7 milyar lirasının destekler için kullanıldığını bildirdi.



Uzkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'in geçen yıl gerçekleştirdiği faaliyetleri ve 2018 vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin üretilmesi ve KOBİ'lerin payının artırılması hedefiyle geçen yıl KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı'nı geliştirdiklerini belirten Uzkurt, bu kapsamda 8 alt kategoride proje çağrısına çıktıklarını söyledi.



Proje çağrıları çerçevesinde 8 bin 355 başvuru alındığını ifade eden Uzkurt, bunlardan 7 bin 589’unun ön incelemeyi geçerek, kurullarda değerlendirmeye alındığını bildirdi.



Uzkurt, KOSGEB'in bugüne kadar ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması için önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çekti.



Geçen yıl 21 bin 30 işletmenin "Girişimcilik Destek Programı"ndan yararlandığına işaret eden Uzkurt, bu kapsamda söz konusu işletmelere 381 milyon 558 bin 910 liralık kaynak aktarıldığını kaydetti.

- "İş birliğine özel destek"

KOBİ'lerin bir araya gelerek ortak tedarik, tasarım, pazarlama, laboratuvar, imalat, hizmet sunumu ve orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla "İş Birliği Güç Birliği Destek Programı"nı geliştirdiklerini vurgulayan Uzkurt, destek almaya hak kazanan 31 işletmeye, 8 milyon 86 bin 61 liralık ödeme yapıldığını dile getirdi.

Uzkurt, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletme ve girişimcilerin geliştirilmesi için de "Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı"nı hazırladıklarını söyledi. Programın yeni ürün, süreç, bilgi veya hizmet üreten projelere yönelik tasarlandığının altını çizen Uzkurt, bu kapsamda 714 işletmeye 31 milyon 938 bin 497 liralık destek aktarıldığını bildirdi.

Yeni ürün ya da hizmet üretilmesi, ürünlerin kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla da "Endüstriyel Uygulama Programı" hazırladıklarını anımsatan Uzkurt, bu çerçevede 170 işletmeye 17 milyon 205 bin 610 liralık kaynak sağlandığını ifade etti.

- "2018'de yeni bina, yeni vizyon"

KOSGEB'in 2007 yılından bu yana hizmetlerini Ankara'nın Mamak ilçesindeki başkanlık merkez binasından sürdürdüğünü anımsatan Uzkurt, kurumun çalışmalarına bu yıl başından itibaren Ulus semtinde tamamlanan yeni binada devam edeceğini belirtti.

Uzkurt, KOSGEB'in 2018'e yeni binasında, yeni vizyonuyla girdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl revize edilmiş bütçemiz 2 milyar liraydı. Kredi faiz destek ödemeleri de dahil, bu paranın 1,7 milyar lirası destekler için kullanıldı. KOSGEB, 2018 yılında da yeni destek programlarıyla ekonomiyi canlandıracak ve değişim sadece binayla sınırla kalmayacak. KOSGEB'in güçlü eli, yenilenmiş vizyonuyla 2018'de KOBİ'lerimizin üstünde olacak."​



