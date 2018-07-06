Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Necati Selim Amsterdam Mavi
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

KOSGEB'in teşkilat yapısında değişiklik

- Kurumun ana hizmet birimlerine Girişimcilik Dairesi Başkanlığı eklendi

KOSGEB'in teşkilat yapısında değişiklik

ANKARA (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ana hizmet birimi sayısı 6'ya yükseldi.

KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle başkanlığın ana hizmet birimlerinde düzenlemeye gidildi, birim sayısı 5'ten 6'ya çıkarıldı.

Söz konusu birimler, Proje Yönetimi Dairesi, KOBİ Geliştirme Dairesi, Finansman Dairesi, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi başkanlıkları olarak yeniden düzenlenirken, bunlara Girişimcilik Dairesi Başkanlığı eklendi.

KOSGEB bünyesinde başkan başmüşaviri olarak görev yapanlar, tüm mali ve özlük hakları saklı kalmak kaydıyla başkan müşaviri olarak atanacak.

İllerdeki KOSGEB müdürlükleri, başkan yardımcısı veya daire başkanlığına bağlı çalışacak. Başkan yardımcısı veya daire başkanlığının belirlenmesinde başkan yetkili olacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB Organlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetKüçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)Resmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5