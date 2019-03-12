"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"

KOCAELİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz dış ticaret olarak üçüncü çeyrekte Türkiye'nin büyümesine 6,73 katkı sağladık. Dördüncü çeyrekte dün açıklanan rakamlara göre de Türkiye'nin büyümesine dış ticaretin katkısı 9,7'dir. Bu çok önemli." dedi.

Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısında Kocaeli ve çevre illerden iş insanları ile bir araya gelen Pekcan, iç ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili oldukça önemli adımlar attıklarını belirtti.

Bakan Pekcan, devreye soktukları lisanslı depo uygulamasında firmaların 2019 hasat mevsiminin tamamlanmasıyla ürünlerini elektronik ürün senetleriyle hem iç hem de uluslararası piyasalarda satabileceklerini söyledi.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemini (MERSİS) kurduklarını, bonolarda karekod uygulamasını getirdiklerini anlatan Pekcan, "Ticarette güveni sağlamak ve kolaylaştırılması amacıyla bir ileri adım daha attık, belki dünyada ilk defa biz elektronik çek ve senet uygulamasını getiriyoruz. Artık sistemden elektronik olarak çeki sunabileceksiniz, senedinizi alabileceksiniz ve bunun geçmişini de sorgulayabileceksiniz. Artı, bu çeki kim cirolamış ve nereden gelmiş, daha alırken bu bilgileri görebileceksiniz." diye konuştu.

Pekcan, elektronik ticaretin gelişmesi yönünde de çalışmaları olduğuna dikkati çekerek, "Elektronik ticaretin güvenilir olması ve hizmet kalitesi açısından elektronik ticaret güven damgasını geliştirdik. Bunun dışında da elektronik ticaretin kayıt altına alınmasıyla ilgili ETBİS sistemini devreye aldık." şeklinde konuştu.

Hallerle ilgili çok fazla talep olduğuna işaret eden Pekcan, şöyle devam etti:

"Biz bu hal yasasıyla ilgili sizlerin bütün görüşlerini dikkate aldık ve burada konuşulanları da zaten dikkate almış durumdayız, almaya da devam edeceğiz. Bunu paydaşlarla beraber hazırlıyoruz. En doğrusunu, ülkemiz için üreticimiz için ve tüketicimiz için en iyisini yapmak; gıda güvenliği ve hijyen açısından laboratuvarı olan, profesyonel yönetilen, arada sadece üretici ve tüketici bölgesi halleri dışında, bunun soğuk zincirle nakliyesini ve ambalajı da bir standart getirdik. Buralardaki yüzde 25-30 kaybı önlemek bizim amacımız. Hedefimiz Türkiye'ye katkı sağlamak. Fırsatçılık yapanlara karşı, denetimlerimizi sürdürüyoruz. Dürüst esnafımızı ezdirmemek için bunu yapıyoruz."

Bakan Pekcan, 2018'i Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 168 milyar dolar ihracatla kapattıklarını hatırlatarak, "Burada bir önemli adım daha var, ithalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 63'ten yüzde 75'e geldi. Demek ki, biz dış finansman ihracatımızı da bu doğrultuda azalttık. 2019 hedefimiz de bu doğrultuda. Dış finansman ihtiyacımızı azaltırken bir taraftan da Türkiye'nin büyümesine dış ticaret olarak katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "İthalatımızın azaltılması yönünde ciddi çalışma yapıyoruz"

Şu anda küresel ekonominin küçülmekte olduğuna dikkat çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Dünyadaki dış ticaret verilerinin küresel ekonomiye oranı azalmakta. 1990'larda küresel ekonominin başında bu oran yüzde 39'larda, 2008'de yüzde 61'de, 2018'de yüzde 58'e gerilemiş. IMF verilerine göre küresel ekonomideki büyüme beklentisi yüzde 4'ten 3,9'a, 3,7'ye sonra da 3,5'e revize edildi. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre de dünya ticaretinin büyümesi 3,9'dan 3,7'ye revize edildi ama 19 Şubat'ta Dünya Ticaret Örgütü'nün bir açıklaması var, ocak ayı ön verilerine göre dünya ticaretinin büyümesini 3,7'den aşağı doğru revize edebiliriz. Avrupa Birliğinin büyümesi 2'den, 1,6'ya revize edildi IMF tarafından. En büyük ticaret ortağımız Almanya'nın büyümesi, 2'den, 1,3'e... Almanya'nın aralık ayı ithalatı yüzde 4,7 düştü. İkinci en büyük ihracat yaptığımız ülke İngiltere'nin aralık ayı ithalatı yüzde 4,2 düştü ama bütün bu koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık. Bu gerçekten büyük bir başarı. Türkiye'deki rakamları dinlerken dünya nereye gidiyor ona da dikkat etmemiz gerekir."

"Biz dış ticaret olarak üçüncü çeyrekte Türkiye'nin büyümesine 6,73 katkı sağladık. Dördüncü çeyrekte, dün açıklanan rakamlara göre de Türkiye'nin büyümesine dış ticaretin katkısı 9,7'dir. Bu çok önemli." diyen Pekcan, "Artı, Türkiye'nin dış ticaretinin milli gelire oranı tarihi bir rekor olarak yüzde 50 seviyesine çıkmış durumda. Biz sizlerin de destekleriyle hep beraber el birliğiyle çalışacağız. İnşallah daha iyi rakamları da hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, 2019'un ilk 2 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 87'yi aştığını aktararak, "Yani biz ocak-şubat ayında Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını 2018'in aynı dönemine mukayese ettiğimizde 10,8 milyar aşağı çektik. Bu Türkiye'nin borçlanma ihtiyacının da azalması demek. Bir taraftan ihracatımızı arttırmaya devam ederken, diğer taraftan da ithalatımızın azaltılması yönünde çok ciddi çalışma yapıyoruz." açıklamasında bulundu

- "Büyüme rakamları, 2019 hedeflerini yakalamak açısından da bizim için önemli bir sinyal"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise dünyada ticaretin daraldığı, finansman koşullarının zorlaştığı bir süreçte geçen yıl zor bir dönemi geri bıraktıklarını söyledi.

2018 yılı büyüme rakamlarının açıklandığını ifade eden Olpak, "Alıştığımız rakamlardan biraz geride de olsa hala büyümeye devam etmemizin önemli olduğunu, bunun 2019 hedeflerini yakalamak açısından da bizim için önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Elbette cari açık ve enflasyondaki iyileşme de ayrıca bizim açımızdan diğer olumlu gelişmeler." diye konuştu.

Olpak, kurulun Türkiye ve dünyadaki faaliyetlerinden bahsederek, Türkiye açısından 3. ülkelerle iş birliği yapmak konusunda cazip bir noktaya doğru gittiklerini kaydetti.

Ülkeleri ve gelecekleri için beraber çalışacaklarını anlatan Olpak, iş dünyası olarak huzur, güven ve istikrarın öneminden bahsetti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ün de katıldığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

(Bitti)