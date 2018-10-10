KOTO'dan üyelerine özel ticari kredi kartı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Ticaret Odası'nın (KOTO) İş Bankası'yla birlikte kentin ekonomik hayatına büyük canlılık kazandırması hedefiyle hayata geçirdiği, oda üyelerine özel avantajlar sağlayan ticari kredi kartının tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Oda hizmet binasında düzenlenen tanıtım programında konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, Oda olarak Kocaeli'nin ticari hayatını canlandırmaya ve üyelerine katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

En önemli projelerden biri olarak gördükleri KOTO KART ile üyelerinin birbirleriyle alışverişlerinin artacağını, anlaşmalı üyelerden yapılacak alışverişlerde çeşitli avantaj sağlayacaklarını anlatan Bulut, "Kentimizde el birliğiyle oluşturduğumuz ortak aklı farklı alanlara taşımayı ve birliğimizden gelen kuvveti kullanmayı hedefleyen ilk adım olarak gördüğümüz KOTO KART projesi ile üyelerimize somut faydalar sunacağız." dedi.

KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ise KOTO üyelerine özel olarak tasarlanan KOTO KART ile ticaret hacmini arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

KOTO logosunu taşıyan kartın anlaşmalı üye iş yerlerinde karta özel ek indirimlerden yararlanma imkanı sunduğu bilgisini veren Gezer, "Ayrıca, KOTO KART ilk anlaşmalı ticari kredi kartıdır. KOTO KART yurt içinde ve yurt dışında tüm visa – master logolu üye iş yerlerinde kullanılabilecektir." diye konuştu.

Gezer, yeni tanımlanacak kart limitleri ile ticari aktivasyona katkı sağlanacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"Kartı alacak üyelerimizden ilk yıl için kart aidatı alınmayacaktır. Yine kart lansmanını takip eden ilk ay kart alan ve 5 bin liralık harcama yapan firmalara 50 maxipuan hediye verilecektir. Kaybolma ve çalınma sigortasından ücretsiz yararlanma imkanı tanınacaktır. Her yıl 1 ay süreyle müze kart özelliğinden ücretsiz faydalanabilmektedir. Sabiha Gökçen ISG lounge hizmetlerinde yüzde 50 indirimden faydalanma gibi birçok avantajlara sahip olunacaktır."

- "Bizim için Türkiye'de bir ilk"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de banka olarak Kocaeli'yi çok önemsediklerini, il genelinde KOTO üyelerine 33 şubeyle hizmet verdiklerini vurguladı.

İş Bankası olarak Kocaeli'de 4,4 milyar liralık kredi ve 3,4 milyar liralık mevduat rakamı gördüklerini anlatan Şimşek, "Oradan görüyoruz ki biz Kocaeli'de topladığımız mevduattan çok daha fazlasını kredi olarak vermekteyiz Kocaeli'de. Yani dışarıdan getirdiğimiz kaynakla Kocaeli'de üretimi, ticareti, istihdamı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Kocaeli Ticaret Odası'nın yaklaşık 10 bin aktif üyesi olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Kocaeli Ticaret Odası'yla birlikte bu 10 bin üyeye ne tür ilave faydalar sağlayabiliriz diye düşündük ve ortak bir ticari kart geliştirdik. Bu bizim için bir ilk. Yani ilk defa bir ticaret odasıyla ilk defa bir kart işbirliği yapmaktayız. Bizim için bir ilk ve önemli."

Kartın özelliklerinden bahseden Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kocaeli Ticaret Odası'nı taşıyan kart, İş Bankası'nın Maximum Business Card özelliklerinin tamamını taşıyor olacak. Bu ne anlama geliyor? Bu sayısı 300 bini aşan Maximum üye iş yerinde geçerli olan bir kart anlamına geliyor. Üyelerimiz kazandıkları maxipuanları her türlü alışverişlerinde kullanabilecek. Yine maximum dünyasının bütün taksit ve indirim olanaklarından yararlanacak. Dünya çapında Visa ve Master Card geçen her yerde bu kartımız ödeme aracı olarak kullanılabiliyor. Yine çok önemli iş adamlarının, kobi ve işletmelerimizin sahip olmak isteyecekleri çok önemli ayrıcalıklar sağlıyor olacak. Üyelerimiz, bu kartı kendi ihtiyacına en uygun hale getirebiliyor olacak."

Konuşmaların ardından KOTO Başkanı Bulut ile İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, protokol imzaladı.



