Kötü kredi toplantısından ne sonuç çıktı?

Türk bankaları, yabancı bankalar ve yatırımcı kurumlar dün Türk bankalarının bilançosundaki kötü krediler hakkındaki çalıştayda bir araya geldi. Kaynaklar çalıştayın, yabancı ve yerli tarafların bir araya geldiği ilk büyük ölçekli toplantı olduğunu ancak ilk aşamada ilgili tarafların karşılıklı önceliklerinin konuşulduğu bir toplantı olduğuna dikkat çekti.



Konuya yakın dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, bankalar ellerindeki sorunlu varlıkları satın almakla ilgilenen yabancı kurumlara aceleci olmadıklarını, sorunlu varlıkları satmaktan ziyade yeniden yapılandırmaya odaklandıklarını ifade ettiler.



Geçen yıl Ağustos ayındaki kur krizinin ve ekonomideki yavaşlamanın tetiklediği krediler bankaların geri dönmeyen kredi oranlarını artırarak bilançolarını işgal ediyor.



Bankalar bir taraftan Yıldız Holding, Doğuş gibi büyük holdinglerin kredilerini yeniden yapılandırırken, ekonomi yönetimi de geri dönmeyen kredi oranının yüksek olduğu inşaat ve enerji sektöründeki kredilerin fona devredilmesi için çalışma yürütüyor.



Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre, dün danışmanlık şirketi PwC'nin ev sahipliğinde yapılan çalıştayda kötü kredilerin bilançodan nasıl çıkarılacağı konusu ele alındı. Türk bankalarının ellerindeki sorunlu kredileri elden çıkarmakta aceleci olmadığı görüldü.



Çalıştaya; Goldman Sachs, Bain Capital gibi finans kuruluşların ve zor durumdaki varlıklara yatırımla ilgilenen EBRD ile IFC yanı sıra Deutsche Bank ve Cerberus da katıldı. Kaynaklar Cerberus'un zor durumdaki varlıklara yatırımla ilgilendiğini belirtti.



Türk bankalarından Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Finansbank, Alternatifbank ve Kuveyt Türk'ün yanı sıra bazı varlık yönetim ve portföy yönetim şirketleri de toplantıda yer aldı.



Toplantıya katılan bir kaynak, Türk bankalarının henüz yakın izlemedeki kredileri satma konusunda bir ihtiyaç görmediğini, bunun yerine borçları yeniden yapılandırmayı tercih ettiklerini ortaya koyduğunu belirtti.



Kaynak, "Bankalar burada ihtiyaç görmüyor, çünkü buradan tahsilat oluyor. Diğer taraftan BDDK da bunların yapılandırılması konusunda yardımcı oluyor... Ayrıca bankalar, varlık yönetim şirketlerinin harç ve vergi istisnalarının aynısına sahip olabilmek için BDDK'ya başvurdu, çünkü daha çok yapılandırma yapacaklar" dedi.



Toplantıya katılan ikinci bir kaynak da EBRD gibi yatırımcıların geri dönmeyen krediler ve sorunlu varlıklara farklı yatırım yöntemlerini değerlendirdiklerini ifade ettiklerini belirtti. Ancak EBRD'nin "Ama temel sorun bu varlıklar hakkında sağlanan çok az bilgi var ve ihtiyaç tam olarak nerede belirlenemiyor" dediğini aktardı.



Toplantıya katılan üçüncü bir kaynak da, Cerberus, Bain, IFC, EBRD, Goldman Sachs gibi büyük kurumların bir araya gelmesini önemli bir fırsat olarak nitelendirirken, diğer taraftan Türk bankalarının "isteksiz" göründüğünü söyledi.



Toplantıya katılmayan ancak katılan yabancı yatırımcılarla görüşen bir kaynak ise, şu aşamada zor durumdaki varlıklar arasında "en sorunsuzlarının" peşinde olduklarını belirterek, "Turizm gibi, ihracatçılar gibi, döviz geliri olan ama yönetimsel olarak sorunlu şirketlerle ilgileniyorlar. Şu anda varlık peşindeler, işletme yönetme peşinde değiller" dedi.



Türk bankacılık sektörünün toplam kredileri 2.5 trilyon liraya ulaşırken, şu ana kadar 100 milyar liranın üzerinde kredi yeniden yapılandırıldı. Bankaların takipteki kredi rasyosu yüzde 4.04'e ulaşırken, yıl sonunda yüzde 6'ya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan hükümetin ve bankaların kötü enerji ve inşaat kredileri için kuracakları fonlar kapsamında ise bankaların çalışmaları sürüyor.